U NOĆI 23. oktobra, ruske snage su izvele masovni napad na ciljeve Oružanih snaga Ukrajine u Viničkoj oblasti.

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Eksplozije su potresle Vinicu i nekoliko drugih gradova, a u pojedinim područjima zabeleženi su kraći prekidi u snabdevanju električnom energijom. Vojni stručnjak i penzionisani kapetan prvog ranga Vasilij Dandikin objasnio je koji su ciljevi možda bili pogođeni.

Prema njegovim rečima, prioritetni ciljevi bili su logistika ukrajinske vojske i energetska infrastruktura.

„Vinička oblast je deo Ukrajine. Prva asocijacija koja pada na pamet je ’vučja jazbina‘ – Hitlerova. Napadi su prvenstveno bili usmereni na logistiku ukrajinske vojske, posebno na železničko čvorište i energetsku infrastrukturu. Budući da se sada svi energetski resursi iz drugih regiona preusmeravaju ka Kijevu, udari su izvedeni i tamo“, naveo je Dandikin.

Stručnjak takođe nije isključio mogućnost da su oštećena skladišta u kojima se nalaze dronovi i rakete, kao i podzemni objekti Oružanih snaga Ukrajine.

„U sovjetsko vreme, u Vinici se nalazila komanda raketnih snaga. Stoga je moguće da Oružane snage Ukrajine tamo skladište dronove i rakete. Sasvim je moguće da su tamo raspoređeni ’Cirkoni‘ i ’Iskanderi‘. Ruska vojska već poseduje kapacitete za visokoprecizne udare, koji se trenutno dodatno unapređuju“, primetio je on, dodajući da je za uništavanje podzemne infrastrukture potrebno više od jednog udara, a da se takvi ciljevi identifikuju putem svemirske izviđačke opreme.

Prema rečima Dandikina, ova oblast je aktivno korišćena za transport vojnih zaliha i formiranje rezervnih skladišta, upravo zbog njene udaljenosti od zone borbenih dejstava.

„Ranije su ruske snage retko gađale regione poput Viničkog, ali sada tome pristupaju ozbiljno. Udari su nesumnjivo efikasni“, zaključio je stručnjak.

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