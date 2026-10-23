SRUŠEN ISTORIJSKI MOST, SAOBRAĆAJ POD VODOM: Oluja "Ostin" izazvala haos u ovom Evropskom gradu, stanovnici bez struje (VIDEO)

SNAŽAN ciklon nazvan oluja "Ostin" izazvao je pravu saobraćajnu blokadu i masovne prekide u snabdevanju električnom energijom širom Velike Britanije.

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Sa udarima vetra koji su na trenutke prelazili 135 km/h, oluja je zahvatila južne i jugozapadne delove zemlje, praćena obilnim padavinama i talasima koji su nanosili štetu na obalnoj infrastrukturi.

Oluja se tokom noći formirala nad Atlantikom i prešla preko jugozapada zemlje, nastavljajući kretanje ka istoku.

Najjači udar vetra od 135 km/h zabeležen je na aerodromu u Džersiju, dok su u susednom Gernziju zabeleženi udari do 122 km/h.

Meteorološke službe izdale su žuta i narandžasta upozorenja za vetar i kišu, napominjući da se nepogode još nisu smirile, dok se sa severa već približava novi sistem nazvan "Boelo".

Watch the moment part of Brighton's West Pier collapses during Storm Austen. More here: https://t.co/rtMP71766n https://t.co/zmwuWFcOGQ — BBC Sussex (@BBCSussex) October 23, 2026

Najteže posledice za sada trpe elektroenergetska mreža i saobraćajna infrastruktura.

Zbog palih stabala i oštećenja na vodovima, preko 18.000 domaćinstava ostalo je bez struje u Velsu i Engleskoj, a najkritičnije je u okrugu Kornvol, gde je van mreže više od 13.000 potrošača.

Železnički saobraćaj je u potpunom prekidu na više ključnih deonica zbog stabala koja su pala na pruge, dok su avionski letovi na aerodromima u Džersiju, Gernziju i Ekseteru privremeno obustavljeni ili otkazani.

Nevreme je nanelo i trajnu štetu na kulturno-istorijskim objektima.

U Brajtonu se pod naletom ogromnih talasa delimično urušio istorijski pristanišni most, izgrađen još 1866. godine.

Zbog prekida u pomorskom saobraćaju i obustave trajekata, na Kanalijskim ostrvima već se najavljuju nestašice sveže hrane u supermarketima, pri čemu nadležne službe prioritet u transportu daju isporuci esencijalnih lekova.

Lokalne komunalne ekipe i spasilačke službe nalaze se na terenu i rade na raščišćavanju saobraćajnica.

Ipak, meteorolozi upozoravaju građane da ne kreću na put bez preke potrebe, jer se tokom vikenda očekuje dodatno pogoršanje vremena uz novi talas padavina koji će zahvatiti Škotsku i severne delove Engleske.

(Blic)

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