PIJETE KAFU SATIMA, GUTLJAJ PO GUTLJAJ? Prestanite, opasnije je nego što mislite

MNOGI ljudi jutro započinju kafom koju pijuckaju dok proveravaju poruke, odgovaraju na mejlove i obavljaju svakodnevne obaveze. Iako deluje kao bezazlena navika, način na koji pijemo kafu može da utiče na zdravlje zuba.

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Ako jednu šolju pijemo tokom nekoliko sati, zube iznova i iznova izlažemo kiselinama. Upravo je to razlika na koju stomatolozi skreću pažnju: nije isto popiti kafu tokom jedne pauze i pijuckati je čitavog jutra.

Šta se dešava sa zubima posle svakog gutljaja kafe?

Kafa je blago kisela, pa njenim ispijanjem zubi dolaze u kontakt sa kiselinama. Pljuvačka ima važnu zaštitnu ulogu jer pomaže da se kiseline neutrališu i da se prirodna ravnoteža u ustima postepeno obnovi.

Međutim, za taj proces potrebno je vreme. Kada stalno uzimamo nove gutljaje, produžavamo izlaganje zuba kiselinama i smanjujemo vreme koje pljuvačka ima da obavi svoju zaštitnu funkciju.

Stomatolog Dante Devoti sa Univerziteta Kolumbija upozorava da dugotrajno izlaganje kiselinama može da poveća rizik od erozije zuba, odnosno postepenog trošenja zubne gleđi.

Gleđ je spoljašnji zaštitni sloj zuba. Kada se istanji, zubi mogu postati osetljiviji na hladno, toplo i slatko, a njihova zaštita od oštećenja može biti oslabljena.

Šećer u kafi povećava i rizik od karijesa

Ako kafu zaslađujete, postoji još jedan faktor na koji treba obratiti pažnju. Bakterije koje se prirodno nalaze u ustima koriste šećer i stvaraju kiseline koje mogu da oštete gleđ.

Zbog toga dugotrajno pijuckanje zaslađene kafe znači ponovljeno izlaganje zuba i kiselinama i šećeru, što može doprineti nastanku karijesa.

Saša Ros, specijalistkinja parodontologije iz Klivlendske klinike, upozorava da erozija zubne gleđi može da poveća osetljivost zuba i učini ih podložnijim oštećenjima.

To ne znači da morate da se odreknete omiljenog napitka. Mnogo je važnije da obratite pažnju na način na koji ga konzumirate i na svakodnevnu higijenu usta.

Kako da zaštitite zube, a da ne odustanete od kafe?

Jedna od najjednostavnijih promena jeste da kafu pijete tokom jasno određene pauze, umesto da vam šolja satima stoji pored računara i da svakih nekoliko minuta uzimate po gutljaj.

Nekoliko korisnih navika može dodatno da pomogne:

Popijte kafu u kraćem periodu. Izbegavajte da jednu šolju razvlačite tokom čitavog jutra.

Isperite usta vodom. Obična voda može da pomogne da se ostaci napitka uklone i da se kiseline razrede.

Ne perite zube odmah nakon kafe. Sačekajte oko 30 do 60 minuta pre četkanja, jer kiseline mogu privremeno da omekšaju površinu gleđi.

Ograničite dodavanje šećera. Kafa bez šećera smanjuje dodatno izlaganje zuba šećerima koji doprinose nastanku karijesa.

Održavajte redovnu oralnu higijenu. Pranje zuba pastom sa fluoridom i redovne stomatološke kontrole važni su za očuvanje zdravlja zuba.

Kafa sama po sebi ne mora da bude problem, ali navika da je pijuckate satima može nepotrebno da produži izlaganje zuba kiselinama. Zato sledeći put, umesto da šolju držite pored tastature do podneva, odvojite vreme za pauzu, popijte kafu i nakon toga popijte malo vode.

(Alo)