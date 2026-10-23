Svet

ZEMLJOTRES TRESE ITALIJU: Najjači 5.5 po Rihteru pogodio Siciliju (VIDEO)

Jelena Ždralić

23. 10. 2026. u 13:24

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ZEMLjOTRES magnitude 5.5 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 23. oktobar 2026 u 12:19 časova, na području Sicilije (Italija).

ЗЕМЉОТРЕС ТРЕСЕ ИТАЛИЈУ: Најјачи 5.5 по Рихтеру погодио Сицилију (ВИДЕО)

Valery Vvoennyy / Panthermedia / Profimedia

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.678 i dužine 14.2025 nedaleko od obale ovog ostrva.

 

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Foto: Printskrin Twitter/@LastQuake

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Siciliju je danas pogodilo nekoliko potresa od kojih je ovaj bio najjači.

(Telegraf)

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