ZEMLJOTRES TRESE ITALIJU: Najjači 5.5 po Rihteru pogodio Siciliju (VIDEO)
ZEMLjOTRES magnitude 5.5 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 23. oktobar 2026 u 12:19 časova, na području Sicilije (Italija).
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.678 i dužine 14.2025 nedaleko od obale ovog ostrva.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Siciliju je danas pogodilo nekoliko potresa od kojih je ovaj bio najjači.
(Telegraf)
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