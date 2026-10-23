ZEMLJOTRES TRESE ITALIJU: Najjači 5.5 po Rihteru pogodio Siciliju (VIDEO)

ZEMLjOTRES magnitude 5.5 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 23. oktobar 2026 u 12:19 časova, na području Sicilije (Italija).

Valery Vvoennyy / Panthermedia / Profimedia

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.678 i dužine 14.2025 nedaleko od obale ovog ostrva.

#Earthquake (#terremoto) possibly felt 1 min 7 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/BAU62EhtPM — EMSC (@LastQuake) October 23, 2026

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Foto: Printskrin Twitter/@LastQuake

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Siciliju je danas pogodilo nekoliko potresa od kojih je ovaj bio najjači.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

NI KIŠA IH NIJE SPREČILA: Skup liste Ujedinjena Srbija u Nišu