OPASNA SITUACIJA U ZENICI: Divlje svinje se odomaćile pa prave nered, meštani zabrinuti
STANOVNICI mesne zajednice Raspotočje kod Zenice suočavaju se s problemom pojave divljih svinja koje dolaze do njihovih kuća, ulaze u dvorišta i pričinjavaju materijalnu štetu. Meštani su zabrinuti za sigurnost svojih porodica i imovine, a iz mesne zajednice apeluju na nadležne da što pre reaguju.
Prema informacijama koje su građani prijavili predstavnicima Mesne zajednice Raspotočje, divlje svinje sve češće se pojavljuju u blizini stambenih objekata, gde, kako se pretpostavlja, traže hranu, javlja Radio Sarajevo.
Njihovo prisustvo izaziva zabrinutost među meštanima, posebno zbog mogućnosti da životinje ponovo uđu u dvorišta i naprave dodatnu štetu.
Iz Mesne zajednice Raspotočje saopštili su da su, nakon prijava građana, pripremili dopis koji su pokušali uručiti predstavnicima nadležnog lovačkog društva kako bi ukazali na problem i pokrenuli njegovo rešavanje.
Međutim, prilikom dolazaka u Lovački dom nisu zatekli nikoga od predstavnika društva, zbog čega dopis još nisu uspeli da predaju. Navode i da do sada nisu uspeli da ostvare kontakt niti pronađu osobu kojoj bi se mogli obratiti.
Iz mesne zajednice ističu da je važno što pre pronaći odgovarajuće rešenje kako bi se zaštitili imovina i bezbednost stanovnika.
Meštani očekuju da nadležne službe reaguju i utvrde na koji način sprečiti daljnje približavanje divljih svinja stambenim objektima.
Dok se ne pronađe rešenje, građani ostaju zabrinuti zbog mogućnosti novih susreta s divljim životinjama u blizini svojih domova.
(Telegraf)
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