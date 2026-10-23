EVROPU POKOSILE REKORDNE VRUĆINE: Više od 50.000 mrtvih, otkriveno koliko je života odnela klima

VIŠE od 50.000 ljudi umrlo je u Evropi ovog leta zbog ekstremnih vrućina, a oko 32.000 smrtnih slučajeva može da se pripiše klimatskim promenama, pokazale su dve studije objavljene u akademskom časopisu "Nature Health".

Foto: Tanjug/AP/Gregorio Borgia

Istraživanja naučnika sa Imperijal koledža u Londonu i Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu obuhvatila su 854 grada u Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj i Švajcarskoj, u kojima živi oko 40 odsto stanovništva 30 zemalja, preneo je danas briselski Politiko.

Prema rezultatima studija, leto 2026. bilo je najsmrtonosnije u ovom veku kada je reč o smrtnosti povezanoj sa vrućinama, značajno premašivši prethodne rekorde od 29.000 smrtnih slučajeva u 2022. i 28.000 u 2003. godini.

Skoro trećina smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama ovog leta dogodila se tokom toplotnog talasa krajem juna, koji je oborio nekoliko temperaturnih rekorda.

https://edition.cnn.com/2026/10/22/climate/europe-heat-wave-deaths-50000?cid=android_app

Naučnici su procenili i više od 800 dodatnih smrtnih slučajeva među osobama starosti od 20 do 44 godine.

Jedna studija analizirala je smrtnost povezanu sa vrućinama i klimatskim promenama u periodu od 2000. do 2025. godine i utvrdila ukupno 430.000 smrtnih slučajeva, od kojih je oko polovine pripisano klimatskim promenama.

Vodeća autorka studije Kler Barns, istraživač ekstremnih vremenskih uslova na Imperijal koledžu u Londonu, rekla je da je leto 2026. godine verovatno bilo najgore do sada zabeleženo po pitanju smrtnosti povezane sa vrućinama u većem delu Evrope.

(Tanjug)