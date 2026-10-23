EVROPSKI lideri razmatraju pet kandidata za predstavnika na eventualnim pregovorima sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o rešavanju ukrajinske krize, pišu britanski mediji pozivajući se na diplomatske izvore.

Foto: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

Kao potencijalni kandidati figuriraju Đorđa Meloni, premijer Italije, predsednik Finske Aleksandar Stub, predsednik Češke Petar Pavel, danski premijer Mete Frederiksen i premijer Norveške Jonas Gar Stere.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji je ranije bio u igri kao mogući posrednik, odbio je na nedavnom sastanku u Briselu takvu ulogu.

U članku se ističe da su se u Evropi poslednjih nedelja pojačali napori da se pronađe predstavnik za učešće u mirovnim pregovorima iz straha da američki predsednik Donald Tramp navodno više ne zastupa interese evropskog kontinenta na odgovarajući način.

- U Evropi su shvatili da je pre svega potreban konsenzus u vezi s tim da je potrebno pregovarati sa Rusijom. A onda potreban je i konsenzus oko toga kakva treba da bude naša pozicija- naveli su izvori.

Podsetimo, predsednik Rusije je ranije izjavio da je bivši nemački kancelar Gerhard Šreder prihvatljiv kandidat za pregovore.

Istovremeno je naglasio da Brisel sam mora da izabere lidera kojem veruju i koji nije imao oštre izjave na račun Moskve.

(Sputnjik)