RIM POD HITNO "ČISTI" SVE DRUMOVE: U Italiji posle višednevne blokade kamiona zbog poskupljenja goriva, vlada donela mere da sanira štetu

ZBOG protesta auto-prevoznika i blokade kamiona u Italiji koji su počeli 16. oktobra zbog poskupljenja goriva, posebno na jugu zemlje, u Kampaniji, Kalabriji i na Siciliji, vlada u Rimu je juče urgentno donela zakon o drumskom prevozu robe, i poljoprivredi. On uključuje 560 miliona evra iz fondova.

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Devet članova uredbe sadrži mere za borbu protiv rastućih troškova goriva i podršku preduzećima u drumskom prevozu robe, kao i poljoprivredi i ribarstvu. Obuhvaćeni su krediti za kupovinu dizela, kao i grantovi za poljoprivredna i ribarska preduzeća od 20 miliona evra. Vlada je pozvala demonstrante i da dozvole preduzećima na jugu da distribuiraju voće i povrće.

Uredba stupa na snagu u roku od pet dana, a ministarstvo poljoprivrede će definisati načine i rokove za podnošenje dokumentacije za kupovinu goriva. Doprinosi će biti isplaćeni direktno na račune. Među merama su i kompenzacije za visoku cenu dizela, dodatni resursi za poljoprivredni sektor, obustava plaćanja lizinga i digitalizacija tovarnog lista.

Vidljiva ruka mafije ndrangete Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavilo je i infiltraciju kriminala. Od 1.339 vozača kamiona koji su blokirali puteve, 71 je prijavljen, a 242 je sankcionisano. Pokrenuta je i operacija identifikacije onih koji ilegalno upravljaju kontrolnim punktovima pored puta, posebno u Kampaniji. Ministar za poljoprivredu Frančesko Lolobriđida više puta je ponavljao da se u protest kamiondžija uvukla kriminalna ruka ndrangete. "Pogledajte kriminalni dosije lidera protesta", apelovao je on.

Odmah je počelo pristizanje cisterni na benzinske pumpe širom regiona Kalabrije, koje su ostale bez goriva. Posle odluke Vlade o pomoći, deblokirani su protesti u Kalabriji i na Siciliji. Kampanija još ne odustaje.

U Napulju i Bariju blokada je već donela nevolje građanima. Proizvoda kao što su meso, sveže mleko i sir nije bilo na policama samoposluga u Kampaniji, Pulji, Kalabriji i na Siciliji.Pogođen je i građevinski sektor, a poremećaji su pogodili i avio-saobraćaj.