PARE IZ AMERIKE MANJE U BIZNIS, VIŠE U PAZAR: Američke kompanije štede na investicija u Nemačku, ali kupuju njene firme

AMERIKANCI sve manje investiraju u biznis u Nemačkoj, ali s druge strane, sve više kupuju čuvene germanske firme i to srednje veličine.

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Ova dva suprotna trenda, već su duže vreme prisutna u transatlanskim poslovnim odnosima na liniji Vašington - Berlin. Posebno zabrinjava činjenica da su na pazarnoj listi SAD upravo kompanije koje čine kičmu nemačke privrede. Razlog je, po Nemce, takođe depresivan: Amerikancima su njihove firme jeftine.

Biznismeni iz SAD, kako piše Dojče vele, biraju naročito uspešne i visokospecijalizovane proizvođače u Nemačkoj, a najviše ih zanimaju one iz industrijskog sektora.

- Interesuju ih upravo ona preduzeća koja imaju čvrste odnose sa klijentima i raspolažu veoma dobrim tehničkim znanjem - kaže Samar-Ahmad Albreht-Mahmud iz frankfurske kompanije "Veresiti kapital investment", koja savetuje kompanije čija je namera da investiraju u Nemačkoj. - Drugi važan faktor je procena vrednosti kompanija, pa, u poređenju sa SAD, i dalje ima slučajeva u kojima su nemačke firme umerenije vrednovane, posebno kad je reč o malim i srednjim. Zbog toga njihovo preuzimanje može da bude veoma privlačno stranim kupcima.

Ukupna vrednost tih transakcija, bila je lane oko 30 milijardi dolara, skoro dvostruko više nego u 2022. Do 19. avgusta ove godine, dodate su još 24 milijarde, a pošto se čeka na završetak još nekoliko velikih preuzimanja u četvrtom kvartalu, suma bi mogla da premaši prošlogodišnju.

Profit od poreza GOTOVO 400 miliona evra od poreza na transakciju dobiće malo mesto Mulfingen sa jedva oko 3.600 stanovnika, čiji godišnji budžet ne prelazi 13 miliona evra, koje je sedište Ebm-papsta. Ova finansijska injekcija osigurala bi Mulfingenu kasu za naredne tri decenije. Ukoliko dil propadne zbog otpora institucija za zaštitu konkurencije, porodice vlasnika Ebm-papsta dobiće ipak ugovorenu odštetu od 250 miliona evra.

Nesklad sa investicijama koje opadaju, očigledan je. Po podacima Bundesbanke, lane je iz SAD u Nemačkoj pristiglo znatno manje investicionog kapitala, nego godinu ranije. Ukupne strane investicije u Nemačkoj su porasle sa 57 milijrdi evra u 2024, na 86 prošle godine. Ulaganja iz Velike Britanije, dostigla su oko 26 milijardi evra. Međutim, iz SAD stiglo je jedva 12 milijardi, skoro 44 odsto manje, nego pre dve godine.

U međuvremenu, trgovina ne posustaje. Poslednji je, kad je vlasništvo u pitanju, preko okeana krenuo Ebm-papst, koji baš i nije srednja firma, nego najveći svetski proizvođač ventilatora i sistema za ventilaciju. Ali, u pitanju je i u ovom slučaju, porodična kompanija sa sedištem u pokrajini Baden-Virtenberg, koja je spadala u same stubove domaće privrede. Ebm-papst postoji više od 60 godina i ima oko 13.000 zaposlenih, od kojih 5.800 u Nemačkoj. U čak 11 zemalja, postoje njegovi proizvodni pogoni, kao i laboratorije za hardver i softver za ventilatore.

Ebm-papst, kupio je Medison er, američki koncern koji je za ovu transakciju izbrojao 5,1 milijardu evra. Završetak kupoprodaje, očekuje se krajem godine, jer prodaju treba da odobre nadležne institucije za zaštitu konkurencije.

A da Amerikanci misle i rade dugoročno, dokazuje podatak da je Ebm-papst u SAD, prisudan još od 1980, fabrikom u Konektikatu, a od 2022, i u Tenesiju. Pokazalo se, naime, da je upravo ta snažna američka baza učinila nemačku firmu idealnom metom za preuzimanje. Medison er do sada gotovo da nije imao izlaz na tržišta Evrope i Azije, a sada ga ima.