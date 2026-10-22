REKORDAN BROJ ZAPLENJENE ROBE U EU: Najveći broj dolazi iz Kine i Turske

VIŠE od 196 miliona falsifikovane robe zaplenjeno je u Evropskoj uniji 2025. godine, što je najveći ikada zaplenjeni iznos. To je 67 odsto više nego godinu dana ranije, prema izveštaju Kancelarije Evropske unije za intelektualnu svojinu (EUIPO) sa sedištem u Alikanteu, u Španiji.

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Procenjena vrednost zaplenjene robe je takođe rekordna i iznosi 6,3 milijarde evra. Poređenja radi, u 2024. godini, koja je do tada držala rekord, zaplenjena je roba u vrednosti od 3,9 milijardi evra.

Među zaplenjenom robom najviše je CD-ova i DVD-ova, kompjuterskih programa, igračaka, etiketa i nalepnica. Veliki udeo čine i cigarete i odeća.

Counterfeit goods detained in the EU reached a record high in 2025. Over 196 million items worth €6.3B were detained, up 67% from 2024. The joint report by the EUIPO and the European Commission’s @EU_Taxud reveals the scale of counterfeiting in the EU. 🔗https://t.co/RILz6D31Wx https://t.co/Aa2YTzADWv — European Union Intellectual Property Office (@EU_IPO) October 22, 2026

Najveći broj falsifikovane robe dolazi iz Kine, više od 40 odsto, dok je Turska na drugom mestu sa 18 odsto. Veliki porast zaplenjene robe pripisuje se intenziviranoj borbi protiv švercerskih grupa i češćim i uspešnijim kontrolama.

Kupovina preko interneta otežava borbu protiv falsifikovanja

EUIPO upozorava da borbu protiv falsifikovanja otežava sve veći broj različitih ruta kojima se roba transportuje, kao i ograničeni kapaciteti nadležnih službi.

CDs, Software, Mode: In der Europäischen Union wurden 2025 so viele Fake-Produkte sichergestellt wie nie zuvor. Und Experten fürchten eine weitere Zunahme. Link in X-Bio. https://t.co/Y8RQjj9qNL — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 22, 2026

Dodatni problem je rast onlajn trgovine, jer se roba sve više isporučuje poštom i preko brojnih kompanija za dostavu, što otežava kontrolu.

U izveštaju se zaključuje da su potrebne nove mere, bolja saradnja između nadležnih službi i moderniji alati i tehnologije kako bi se bolje zaštitila intelektualna svojina i evropska ekonomija.

(Index hr)