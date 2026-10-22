REKORDAN BROJ ZAPLENJENE ROBE U EU: Najveći broj dolazi iz Kine i Turske
VIŠE od 196 miliona falsifikovane robe zaplenjeno je u Evropskoj uniji 2025. godine, što je najveći ikada zaplenjeni iznos. To je 67 odsto više nego godinu dana ranije, prema izveštaju Kancelarije Evropske unije za intelektualnu svojinu (EUIPO) sa sedištem u Alikanteu, u Španiji.
Procenjena vrednost zaplenjene robe je takođe rekordna i iznosi 6,3 milijarde evra. Poređenja radi, u 2024. godini, koja je do tada držala rekord, zaplenjena je roba u vrednosti od 3,9 milijardi evra.
Među zaplenjenom robom najviše je CD-ova i DVD-ova, kompjuterskih programa, igračaka, etiketa i nalepnica. Veliki udeo čine i cigarete i odeća.
Najveći broj falsifikovane robe dolazi iz Kine, više od 40 odsto, dok je Turska na drugom mestu sa 18 odsto. Veliki porast zaplenjene robe pripisuje se intenziviranoj borbi protiv švercerskih grupa i češćim i uspešnijim kontrolama.
Kupovina preko interneta otežava borbu protiv falsifikovanja
EUIPO upozorava da borbu protiv falsifikovanja otežava sve veći broj različitih ruta kojima se roba transportuje, kao i ograničeni kapaciteti nadležnih službi.
Dodatni problem je rast onlajn trgovine, jer se roba sve više isporučuje poštom i preko brojnih kompanija za dostavu, što otežava kontrolu.
U izveštaju se zaključuje da su potrebne nove mere, bolja saradnja između nadležnih službi i moderniji alati i tehnologije kako bi se bolje zaštitila intelektualna svojina i evropska ekonomija.
(Index hr)
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