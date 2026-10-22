NEMA NORMALIZACIJE DOK SE EU SPREMA ZA RAT: Moskva objavila šta je potrebno za resetovanje odnosa sa Evropom i SAD

RAZGOVORI o normalizaciji odnosa Rusije i EU ne mogu se odvijati bez fundamentalne promene evropske politike, jer se Evropa sprema za rat, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško, na 19. Veronskom Evroazijskom ekonomskom forumu u Istanbulu.

Foto: Sunshine Seeds/Alamy/Profimedia

Dodao je da je normalizacija odnosa nemoguća bez ukidanja svih antiruskih sankcija.

-Razgovori o vraćanju normalnosti u našim odnosima ne mogu se odvijati bez fundamentalne promene u aktuelnoj spoljnoj politici EU, gde su ekonomija, vojni razvoj, vojno planiranje i nabavka oružja, stanje društva i priprema društva vođeni jednim ciljem: priprema za rat sa Rusijom i vođenje hibridnog rata danas, primetio je diplomata.

Trenutno je demonizacija Rusije i ruske pretnje, s obzirom na krizu u kojoj se nalazi i sama EU, praktično jedina stvar koja drži ove zemlje EU zajedno u ovom napetom jedinstvu, dodao je Gruško.

Za normalizaciju odnosa potrebno ukinuti sve antiruske sankcije

Da bi se normalizovali odnosi sa SAD i Zapadnom Evropom, apsolutno sve sankcije protiv Rusije moraju biti ukinute, istakao je on.

-Možemo da pristupimo SAD sa početne pozicije i zaboravimo celu ovu (sankcije) priču. Ali, da bismo zaboravili ovu priču, i SAD i Zapadna Evropa moraju da ukinu sve sankcije. Nemoguće je unapređivati odnose ako hodamo kroz minsko polje i ne znamo gde će sankcije ‘eksplodirati’ i gde će se te sankcije primeniti, objasnio je Gruško.

Prema njegovim rečima, Evropska unija je do sada „uspela da uvede“ 35.000 različitih sankcija protiv Rusije, usmerenih na pojedince i pravna lica, a najnovija stvar koja se razmatra je potpuna zabrana ulaska u EU za sve ruske građane, od novorođenčadi do starijih osoba.

Diplomata je podsetio da sankcije nisu javno predstavljene kao način kažnjavanja ruskog naroda, već kao alat osmišljen da „podstakne Rusiju da promeni svoju politiku“.

Trgovina Rusije i EU u opadanju, Moskva se okreće Istoku

Gruško je naveo brojke iz svog izveštaja, navodeći obim trgovine između Rusije i Evropske unije, koji je 2013. godine, čak i pre pokretanja Specijalne vojne operacije, iznosio 413 milijardi dolara, a prošle godine 50 milijardi dolara. Ako se 1. januara 2027. godine uvede potpuna zabrana ruskog gasa, obim bi mogao „potpuno da se približi nuli“.

Ruski ekonomski interes se pomera ka istoku usled promena u globalnoj ekonomiji, primetio je on.

Gruško je naglasio da je ovaj zaokret ka Istoku diktiran objektivnim promenama u globalnoj ekonomiji, posebno promenom mesta Evropske unije u globalnoj ekonomiji, a u manjoj meri je povezan sa političkom spremnošću Evrope da interaguje sa Ruskom Federacijom.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta