Politika

"OBEĆAVAM VAM, NEĆE BITI VIŠE POLITIKE U ŠKOLAMA!" Vučić: Dve godine deca nisu učila ništa

V.N.

22. 10. 2026. u 16:33

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić podsetio je da su blokaderi dve godine uništavali univerzitete i škole u Srbiji.

ОБЕЋАВАМ ВАМ, НЕЋЕ БИТИ ВИШЕ ПОЛИТИКЕ У ШКОЛАМА! Вучић: Две године деца нису учила ништа

Foto: Novosti

 - Dve godine su nam uništavali univerzitete i škole. Dve godine deca nisu učila ništa. Obećavam vam, neće biti više politike u školama. Kome se ne sviđa, neka ide u političke stranke, u školama i fakultima politike neće biti. Napravićemo i podsticati privatne i državne univerzitete, hoćemo konkurenciju znanja, hoćemo da nam najbolji isplivaju, hoćemo profesore koji će da auče decu, a ne da laju na kola hitne pomoći, koji znaju da vaspitavaju decu, a ne da uče decu kako ništa da ne znaju. Ogromne promene nam slede - rekao je Vučić.

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