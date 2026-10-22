Politika

"BIĆE NAM POTREBNO VIŠE STRUJE, GASA, NAFTE" Vučić poručio: Ogromna infrastukutra, mnogo toga moramo da gradimo

В.Н.

22. 10. 2026. u 16:33

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VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" održava se u Hali sportova u Beogradu.

БИЋЕ НАМ ПОТРЕБНО ВИШЕ СТРУЈЕ, ГАСА, НАФТЕ Вучић поручио: Огромна инфрастукутра, много тога морамо да градимо

Foto: Tanjug/Miloš Milojević

Veliki broj građana došao je kako bi pružio podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.

Vučić je prilikom svog obraćanja okupljenom narodu govorio o pet osnovnih tačaka na kojima će raditi ukoliko bude izabran za premijera. 

Jedna od njih odnosi se i na energetiku i nove tehnologije. 

- Biće nam potrebno više struje, gasa, nafte. Ogromna infrastukutra, mnogo toga moramo da gradimo, da bismo nastavili da se utrkujemo sa najmoćnijim zemljama u robotici i veštačkoj inteligenciji. Da gradimo data centre. Poljoprivreda - da podstičemo stočare subvencijama, a zavisićemo do hrane u budućnosti - naveo je prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". 

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