"BIĆE NAM POTREBNO VIŠE STRUJE, GASA, NAFTE" Vučić poručio: Ogromna infrastukutra, mnogo toga moramo da gradimo
VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" održava se u Hali sportova u Beogradu.
Veliki broj građana došao je kako bi pružio podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.
Vučić je prilikom svog obraćanja okupljenom narodu govorio o pet osnovnih tačaka na kojima će raditi ukoliko bude izabran za premijera.
Jedna od njih odnosi se i na energetiku i nove tehnologije.
- Biće nam potrebno više struje, gasa, nafte. Ogromna infrastukutra, mnogo toga moramo da gradimo, da bismo nastavili da se utrkujemo sa najmoćnijim zemljama u robotici i veštačkoj inteligenciji. Da gradimo data centre. Poljoprivreda - da podstičemo stočare subvencijama, a zavisićemo do hrane u budućnosti - naveo je prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
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