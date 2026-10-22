"BIĆE NAM POTREBNO VIŠE STRUJE, GASA, NAFTE" Vučić poručio: Ogromna infrastukutra, mnogo toga moramo da gradimo

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" održava se u Hali sportova u Beogradu.

Foto: Tanjug/Miloš Milojević

Veliki broj građana došao je kako bi pružio podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.

Vučić je prilikom svog obraćanja okupljenom narodu govorio o pet osnovnih tačaka na kojima će raditi ukoliko bude izabran za premijera.

Jedna od njih odnosi se i na energetiku i nove tehnologije.

- Biće nam potrebno više struje, gasa, nafte. Ogromna infrastukutra, mnogo toga moramo da gradimo, da bismo nastavili da se utrkujemo sa najmoćnijim zemljama u robotici i veštačkoj inteligenciji. Da gradimo data centre. Poljoprivreda - da podstičemo stočare subvencijama, a zavisićemo do hrane u budućnosti - naveo je prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".