Politika

"SA KAKVIM PREVARANTIMA IMAMO POSLA!" Vučić o blokaderskim lažima - Objavili su nekakav falsifikovan dokument o "pomilovanju"

В.Н.

22. 10. 2026. u 18:52

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GOVOREĆI za emisiju "Oko" na RTS-u prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" istakao je govoreći o blokaderima da građani vide sa kakvim prevarantima imamo posla.

СА КАКВИМ ПРЕВАРАНТИМА ИМАМО ПОСЛА! Вучић о блокадерским лажима - Објавили су некакав фалсификован документ о помиловању

RTS printskrin

- Vidite građani sa kakvim mi prevarantima imamo posla? Oni su danas objavili nekakv falsifikovan dokument gde sam tobože pomilovao ljude vezano za aferu Nadstrešnica. Kakva je to strašna laž, kao i sve što izmišljaju. Kažem videće kada nadležni organi budu objavili, ali ne vredi. Ta potreba da izmišljaju i lažu, kao za Jovanjicu, Sarajevo safari, zvučni top, sve što su rekli ikada su slagali. Cilj opravdava sredstvo, baš briga i Blera i Klintona što su lagali da Irak ima atomsku bombu, ubiše čoveka i naciju. To što lažu, nikom ništa, kao i ovi danas. Videli su ljudi da nemaju politiku, uveli bi sutra sancije Rusiju, nije Putin glup. Nisu rekli ništa oko genocida, Kosovu i Metohiji, jer ne smeju ništa da kažu, jer su im to rekli finansijeri strani - naveo je Aleksandar Vučić. 

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