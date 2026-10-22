PORTRET SKINUT, BES OSTAO: Gradonačelnih uklonio sa zida sliku predsednika Makrona, zastave spustio na pola koplja
Portret francuskog predsednika Emanuela Makrona skinut je sa zida opštinske sale u mestu Longe Žimel u departmanu Men i Loara.
Gradonačelnik Frederik Mortije odlučio se da na ovaj simboličan način izrazi nezadovoljstvo stanjem u zemlji, posle talasa nasilja, pljački i razaranja koji je proteklog vikenda zahvatio Francusku. Poručio je da je bes ono što danas preovlađuje među građanima i da, posle svega što se dogodilo, ne može da prihvati poruke koje je šef države u nedelju uputio naciji.
– Vidimo zemlju u plamenu i krvi. Izgleda kao da više nije u stanju da obezbedi sigurnost – izjavio je Mortije, predstavnik različitih desnih stranaka, obrazlažući zašto je uklonio predsednikovu fotografiju.
Odlučio se i da spusti opštinske zastave na pola koplja, u znak podrške trgovcima i pripadnicima snaga reda. Francuski zakon, inače, ne obavezuje gradonačelnike da u opštinskim salama drže predsednikov portret, ali je to dugogodišnja republikanska tradicija.
Ovaj gest pokazao je dubinu političke i društvene krize koja potresa Francusku.
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