PORTRET SKINUT, BES OSTAO: Gradonačelnih uklonio sa zida sliku predsednika Makrona, zastave spustio na pola koplja

Portret francuskog predsednika Emanuela Makrona skinut je sa zida opštinske sale u mestu Longe Žimel u departmanu Men i Loara.

Foto: Goran Čvorović

Gradonačelnik Frederik Mortije odlučio se da na ovaj simboličan način izrazi nezadovoljstvo stanjem u zemlji, posle talasa nasilja, pljački i razaranja koji je proteklog vikenda zahvatio Francusku. Poručio je da je bes ono što danas preovlađuje među građanima i da, posle svega što se dogodilo, ne može da prihvati poruke koje je šef države u nedelju uputio naciji.

– Vidimo zemlju u plamenu i krvi. Izgleda kao da više nije u stanju da obezbedi sigurnost – izjavio je Mortije, predstavnik različitih desnih stranaka, obrazlažući zašto je uklonio predsednikovu fotografiju.

Odlučio se i da spusti opštinske zastave na pola koplja, u znak podrške trgovcima i pripadnicima snaga reda. Francuski zakon, inače, ne obavezuje gradonačelnike da u opštinskim salama drže predsednikov portret, ali je to dugogodišnja republikanska tradicija.

Ovaj gest pokazao je dubinu političke i društvene krize koja potresa Francusku.