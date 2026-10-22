POLICIJSKI ČAS U DELOVIMA PARIZA DO PONEDELJKA: Ova mera u Francuskoj je na snazi još od nasilja i pljački koji su se dogodili
POLICIJSKI čas u Parizu ostaće na snazi svake noći u određenim delovima grada, sve do ponedeljka ujutro odlučio je prefekt policije.
Policijski prefekt je izdao naredbu kojom se zabranjuje prisustvo odraslih lica i maloletnika na području Trga Republike i u sektoru Le Al, svakog dana u periodu od 23 do 6 časova narednog dana, sve do ponedeljka ujutro, preneo je Figaro.
Ova mera je na snazi još od nasilja i pljački koji su se dogodili tokom vikenda, navodi se u odluci policijske prefekture objavljenoj u četvrtak. Pariska policijska prefektura je uz ovu naredbu uvela i zabranu “svih neprijavljenih okupljanja” za četvrtak uveče i noć na petak, posebno u blizini Jelisejske palate, Narodne skupštine, Senata, Jelisejskih polja i železničkih stanica. Obe zabrane odnose se kako na odrasle, tako i na maloletnike.
U Francuskoj su novi protesti najavljeni za subotu, 24. oktobar, posebno u Parizu, ali i drugim većim gradovima kao što su Marsej, Lion, Nica, Bordo.
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