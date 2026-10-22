Svet

POLICIJSKI ČAS U DELOVIMA PARIZA DO PONEDELJKA: Ova mera u Francuskoj je na snazi još od nasilja i pljački koji su se dogodili

V.N.

22. 10. 2026. u 22:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POLICIJSKI čas u Parizu ostaće na snazi svake noći u određenim delovima grada, sve do ponedeljka ujutro odlučio je prefekt policije.

ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС У ДЕЛОВИМА ПАРИЗА ДО ПОНЕДЕЉКА: Ова мера у Француској је на снази још од насиља и пљачки који су се догодили

FOTO: Tanjug/AP/Thomas Padilla (STR)

Policijski prefekt je izdao naredbu kojom se zabranjuje prisustvo odraslih lica i maloletnika na području Trga Republike i u sektoru Le Al, svakog dana u periodu od 23 do 6 časova narednog dana, sve do ponedeljka ujutro, preneo je Figaro.

Ova mera je na snazi još od nasilja i pljački koji su se dogodili tokom vikenda, navodi se u odluci policijske prefekture objavljenoj u četvrtak. Pariska policijska prefektura je uz ovu naredbu uvela i zabranu “svih neprijavljenih okupljanja” za četvrtak uveče i noć na petak, posebno u blizini Jelisejske palate, Narodne skupštine, Senata, Jelisejskih polja i železničkih stanica. Obe zabrane odnose se kako na odrasle, tako i na maloletnike.

U Francuskoj su novi protesti najavljeni za subotu, 24. oktobar, posebno u Parizu, ali i drugim većim gradovima kao što su Marsej, Lion, Nica, Bordo.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD ČUJEM, POLUDIM! Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom

"KAD ČUJEM, POLUDIM!" Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom