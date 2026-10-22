CEO DAN NA FLAŠICI VODE: Francuska policija nezadovoljna
FRANCUSKE vlasti se suočavaju i s rastućim nezadovoljstvom među samim pripadnicima snaga reda.
Linda Kebab, predstavnica policijskog sindikata, upozorila je na masovnu iscrpljenost policajaca posle višednevnih intervencija. Prema njenim rečima, pojedini službenici radili su po 15 ili 16 sati, raspolažući samo flašom vode.
– Nedostajalo nam je pokretljivosti, procene situacije i predviđanja događaja – istakla je Kebab, ocenjujući da je policija bila nedovoljno pripremljena za razmere subotnjeg nasilja.
Pojedini trgovci, čije su radnje prethodnih dana bile opljačkane ili demolirane, najavili su da će ubuduće sami da brane svoju imovinu. Policijski sindikati upozoravaju da bi takav razvoj događaja predstavljao ozbiljan poraz države, jer bi značio da građani više ne veruju da institucije mogu da ih zaštite.
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