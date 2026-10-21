VITKOF POSLE SASTANKA SA PUTINOM: Ostvaren napredak tokom pregovora o miru u Ukrajini
SPECIJALNI izaslanik predsednika Sjedinejnih Američkih Država (SAD) Stiv Vitkof ocenio je danas da je ostvaren napredak tokom pregovora o ukrajinskom mirovnom procesu koji su održani u Oslu.
On je tokom razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Konstantinovom dvorcu u Sankt Peterburgu kazao da američka strana otvoreno komunicira sa Ukrajinom o poslovnoj saradnji Vašingtona i Moskve.
Izaslanik predsednika SAD izrazio je nadu da će razgovori sa Putinom biti još jedan korak ka postizanju rešenja, prenose mediji.
- Nadam se da će susret biti još jedan korak napred u mirovnom procesu i u diskusiji o tome kako ćemo rešiti sukob u Ukrajini - rekao je Vitkof.
On je u utorak učestvovao u pregovorima o ukrajinskom mirovnom procesu u Oslu, a prisutni su bili i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, norveški premijer Jonas Gar Stere i finski predsednik Aleksandar Stub.
Zet američkog predsednika, Džared Kušner, pridružio se sastanku na daljinu.
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