Svet

VITKOF POSLE SASTANKA SA PUTINOM: Ostvaren napredak tokom pregovora o miru u Ukrajini

Танјуг

21. 10. 2026. u 13:27

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SPECIJALNI izaslanik predsednika Sjedinejnih Američkih Država (SAD) Stiv Vitkof ocenio je danas da je ostvaren napredak tokom pregovora o ukrajinskom mirovnom procesu koji su održani u Oslu.

ВИТКОФ ПОСЛЕ САСТАНКА СА ПУТИНОМ: Остварен напредак током преговора о миру у Украјини

Foto: Tanjug/Kristina Solovyova, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

On je tokom razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Konstantinovom dvorcu u Sankt Peterburgu kazao da američka strana otvoreno komunicira sa Ukrajinom o poslovnoj saradnji Vašingtona i Moskve.

Izaslanik predsednika SAD izrazio je nadu da će razgovori sa Putinom biti još jedan korak ka postizanju rešenja, prenose mediji.

- Nadam se da će susret biti još jedan korak napred u mirovnom procesu i u diskusiji o tome kako ćemo rešiti sukob u Ukrajini - rekao je Vitkof.

Foto: Tanjug/Kristina Solovyova, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

On je u utorak učestvovao u pregovorima o ukrajinskom mirovnom procesu u Oslu, a prisutni su bili i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, norveški premijer Jonas Gar Stere i finski predsednik Aleksandar Stub.

Zet američkog predsednika, Džared Kušner, pridružio se sastanku na daljinu.

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