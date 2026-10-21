Svet

PUTIN POTVRDIO: Prvi tanker sa dizel gorivom kreće ka SAD u narednim danima

В. Н.

21. 10. 2026. u 13:20

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RUSIJA se trenutno sprema da otpremi nekoliko cisterni dizel goriva u okviru sporazume Moskve i Vašingtona, a tanker koji prevozi dizel gorivo namenjeno SAD uskoro će napustiti luku, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin tokom razgovora sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom američkog predsednika.

ПУТИН ПОТВРДИО: Први танкер са дизел горивом креће ка САД у наредним данима

Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

- Prvi tanker će krenuti za dva ili tri dana, 40.000 tona, i ići će jedan za drugim - rekao je Putin na sastanku sa izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom u Sankt Peterburgu.

Konstatovao je da su, nakon što su obe strane objavile da će snabdevati Sjedinjene Države, cene dizela na svetskim tržištima odmah pale za pet-šest odsto, konstatova je on. 

- Trenutno pripremamo isporuke u nekoliko brodova, tankera - rekao je Putin, prenosi RIA novosti.

Predsednici Rusije i SAD su 9. oktobra razgovarali telefonom, nakon čega je američki lider izjavio da je postignut dogovor o isporukama dizel goriva iz Rusije, ocenivši da su Sjedinjene Države veoma zadovoljne što dobijaju rusko dizel gorivo i da im je ono potrebno.

Kada je reč o sukobu na Bliskom Istoku, Putin je rekao da su ruski predlozi za rešavanje situacije oko Irana dobro poznati.

- Imamo poseban, poverljiv odnos sa Iranom, sa našim partnerima u Iranu, jer je on građen decenijama. Ako možemo bilo šta da učinimo da rešimo ovu krizu, rado ćemo to učiniti. Naši predlozi u ovoj oblasti su takođe dobro poznati - rekao je Putin tokom sastanka.

Tom prilikom, Putin je, kako prenosi RIA, izrazio posebnu zahvalnost prvoj dami SAD Melaniji Tramp za njen doprinos rešavanju humanitarnih pitanja u Ukrajini.

- Želeo bih da vas zamolim da prenesete moje najiskrenije reči zahvalnosti ne samo predsedniku, već i njegovoj supruzi, prvoj dami, za njen doprinos rešavanju humanitarnih pitanja - rekao je Putin.

(Tanjug)

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