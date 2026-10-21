ZANIMANJA KOJA MOGU RANIJE U PENZIJU: Ko ima pravo na beneficirani radni staž u Srbiji?

NISU samo rudari i policajci na ovom spisku. Određeni radnici u industriji, zdravstvu i drugim delatnostima mogu da ostvare pravo na staž sa uvećanim trajanjem.

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Pojedini radnici u Srbiji imaju pravo na beneficirani radni staž, što znači da im se vreme provedeno na određenim poslovima računa u dužem trajanju od stvarno odrađenog vremena. Ova mogućnost namenjena je zaposlenima koji rade na naročito teškim, opasnim i po zdravlje štetnim radnim mestima, ali i onima čija profesija zahteva posebnu fizičku i psihičku sposobnost.

Među zanimanjima i poslovima na kojima se, pod propisanim uslovima, staž računa sa uvećanim trajanjem nalaze se određeni poslovi u rudarstvu, metalurgiji, energetici, hemijskoj industriji, zdravstvu, saobraćaju i drugim sektorima. Tokom 2026. godine proširen je i preciziran spisak radnih mesta koja mogu da ostvare ovo pravo.

Ko ima pravo na beneficirani radni staž?

Beneficirani radni staž, odnosno staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, ne pripada automatski svim zaposlenima u određenoj profesiji. Pravo zavisi od konkretnog radnog mesta, uslova rada i odgovarajućeg propisa.

Prema pravilima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), staž se uvećava zaposlenima koji obavljaju poslove na kojima su težina, opasnost i štetnost rada naročito izraženi ili čija priroda ne omogućava da se profesionalna delatnost uspešno obavlja nakon određenih godina života.

Među oblastima u kojima postoje radna mesta sa beneficiranim stažom nalaze se:

Rudarstvo – određeni poslovi u rudnicima i rudarskim istraživanjima.

Crna i obojena metalurgija – pojedini poslovi u železarama, livnicama i drugim metalurškim postrojenjima.

Energetika – određena radna mesta u termoelektranama i na održavanju energetske opreme.

Hemijska i petrohemijska industrija – poslovi koji podrazumevaju povećan rizik i posebne uslove rada.

Zdravstvo – određeni poslovi u hitnoj medicinskoj pomoći i transportu pacijenata.

Saobraćaj i druge industrijske delatnosti – radna mesta koja ispunjavaju propisane uslove za uvećanje staža.

Pravo mogu da imaju i određene kategorije pripadnika policije, vojske i drugih službi, u skladu sa posebnim zakonskim pravilima.

Važno je naglasiti da samo zaposlenje u rudniku, bolnici, fabrici ili policiji ne znači automatski da se staž računa sa uvećanim trajanjem. Presudno je da li je konkretno radno mesto obuhvaćeno odgovarajućim propisom.

Godina rada može da se računa kao 14, 15 ili 16 meseci

Koliko će staž biti uvećan zavisi od radnog mesta i stepena uvećanja koji je za njega propisan. U određenim kategorijama 12 meseci efektivnog rada može se računati kao 14, 15 ili 16 meseci staža, dok za pojedine posebno uređene službe važe i drugačiji stepeni uvećanja.

To znači da zaposleni koji određeni broj godina provedu na radnom mestu sa beneficiranim stažom mogu da ostvare više meseci penzijskog staža nego radnici kojima se vreme računa u efektivnom trajanju.

Na primer, ako se 12 meseci rada računa kao 15 meseci staža, za četiri godine efektivnog rada na tom radnom mestu ostvaruje se pet godina staža osiguranja.

Ipak, uvećanje staža ne znači da svaki zaposleni automatski može da ode u penziju ranije za isti broj godina. Za ostvarivanje prava na penziju moraju da budu ispunjeni i zakonski uslovi koji se odnose na godine života i staž osiguranja.

Koja zanimanja su obuhvaćena novim izmenama u 2026. godini?

Tokom 2026. godine proširen je spisak radnih mesta sa beneficiranim stažom, uz preciziranje stepena uvećanja za pojedine poslove.

Promene obuhvataju, između ostalog, određena radna mesta u crnoj metalurgiji, posebno u poslovima na visokim pećima, kao i pojedine poslove u energetici i hemijskoj industriji.

Izmene se odnose i na određene poslove u zdravstvu. Prema objavljenim informacijama o novim pravilima, lekarima na terenu i u transportu za pojedina radna mesta 12 meseci rada računa se kao 15 meseci staža, dok se za obuhvaćena radna mesta medicinskih tehničara i vozača saniteta godina rada računa kao 14 meseci.

Među novinama je i uvođenje određenih poslova radnika na visini koji koriste alpinističko uže.

U crnoj metalurgiji za pojedina radna mesta predviđeno je da se 12 meseci rada računa kao 16 meseci staža. Tačan stepen uvećanja zavisi od konkretnog posla i važećeg pravilnika.

Koji uslovi moraju da budu ispunjeni?

Prema informacijama Fonda PIO, za standardno ostvarivanje prava na staž sa uvećanim trajanjem potrebno je da osiguranik na odgovarajućim radnim mestima provede efektivno najmanje 10 godina, odnosno najmanje pet godina ako mu je utvrđena invalidnost, uz ispunjavanje ostalih propisanih uslova.

Uvećanje se računa samo za vreme efektivno provedeno na radu koji daje pravo na beneficirani staž. Zato je važno proveriti da li je konkretno radno mesto pravilno evidentirano i da li su podaci o stažu i doprinosima uredno registrovani.

Posebna pravila mogu da važe za određene kategorije osiguranika i službi, pa uslove treba proveriti u odnosu na konkretan status zaposlenog.

Kako da proverite da li imate beneficirani radni staž?

Zaposleni koji nisu sigurni da li im se staž računa sa uvećanim trajanjem mogu da provere podatke kod Republičkog fonda PIO.

Najvažnije je utvrditi da li se njihovo radno mesto nalazi na propisanom spisku, za koji period je priznato uvećano trajanje i da li su podaci o osiguranju i doprinosima evidentirani.

Zvanične informacije dostupne su na sajtu Republičkog fonda PIO, gde su objašnjene kategorije staža osiguranja i osnovna pravila za njegovo računanje.

Beneficirani radni staž može da bude važan za zaposlene koji godinama rade u teškim, opasnim i zdravstveno zahtevnim uslovima. Međutim, mogućnost ranijeg odlaska u penziju zavisi od konkretnog radnog mesta, priznatog perioda uvećanog staža i uslova propisanih za odgovarajuću vrstu penzije.

(Bizportal)