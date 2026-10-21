SKANDAL! Veličanje ustaških zločina na otkrivanju navijačkog murala u Rijeci (VIDEO)

PESMA koja veliča Antu Pavelića i ustaške zločine nad Srbima puštana je na otkrivanju murala navijačke grupe Armada u Rijeci.

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Mural na kojem su prikazani dvoglavi orao, hrvatski grb i obeležja HNK Rijeke, svečano je otkriven u subotu, 17. oktobra, u Kvaternikovoj ulici u Rijeci.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi da je tokom okupljanja puštana pesma "Jasenovac i Gradiška Stara", koja veliča Antu Pavelića i ustaške zločine nad Srbima, prenosi Indeks.

Pesmu je na svojim nastupima pevao i Marko Perković Tompson.

Nedavno, u Hrvatskoj su oštre reakcije izazvali nacistički pokliči uoči fudbalske utakmice između splitskog Hajduka i Ajaksa.

(RTS)

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