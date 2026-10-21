Svet

SKANDAL! Veličanje ustaških zločina na otkrivanju navijačkog murala u Rijeci (VIDEO)

Новости онлајн

21. 10. 2026. u 13:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PESMA koja veliča Antu Pavelića i ustaške zločine nad Srbima puštana je na otkrivanju murala navijačke grupe Armada u Rijeci.

СКАНДАЛ! Величање усташких злочина на откривању навијачког мурала у Ријеци (ВИДЕО)

Fejsbuk printskrin

Mural na kojem su prikazani dvoglavi orao, hrvatski grb i obeležja HNK Rijeke, svečano je otkriven u subotu, 17. oktobra, u Kvaternikovoj ulici u Rijeci.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi da je tokom okupljanja puštana pesma "Jasenovac i Gradiška Stara", koja veliča Antu Pavelića i ustaške zločine nad Srbima, prenosi Indeks.

Pesmu je na svojim nastupima pevao i Marko Perković Tompson.

Nedavno, u Hrvatskoj su oštre reakcije izazvali nacistički pokliči uoči fudbalske utakmice između splitskog Hajduka i Ajaksa.

(RTS)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje

MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje