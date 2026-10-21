TALAS PROTESTA ZAHVATIO I GRČKU: Marševi ulicama gradova, uhapšene desetine ljudi (FOTO/VIDEO)

NA ulicama širom Grčke, u oko 50 gradova, danas se održavaju nacionalni protesti učenika, studenata, nastavnika, kao i roditelja, radnika i penzionera, a grčka policija sprovodi jake mere i preventivne provere, u okviru kojih su do sada uhapšene desetine ljudi, prenose grčki mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Organizovana su okupljanja u Atini, Solunu, Patrasu, Larisi, na Kritu i drugim gradovima i područjima, dok je centar prestonice zatvoren. U Atini je u toku marš, koji počinje od Propileja, a demonstranti se kreću ka Sintagmi, prenosi ERT.

Učenici, studenti, nastavnici, roditelji i radnici učestvuju u mobilizaciji, zahtevajući javno i besplatno obrazovanje. Procenjuje se da u Atini ima oko 3.000 demonstranata. Uprkos činjenici da je poziv bio za 12.00 časova, prvi demonstranti su počeli da se okupljaju od 10.30 časova.

Pre početka marša, učenici Muzičke škole Ilio izveli su muzičku numeru na čelu okupljenih, svirajući „Partizansku pesmu“, a zatim i „Četvrtu internacionalu“, izražavajući solidarnost sa studentima u Francuskoj, Italiji i drugim zemljama koje učestvuju u mobilizacijama.

Centralni slogan studenata je „Studiraj ili preživi“, a ključni zahtevi uključuju mere podrške protiv povećanih troškova studija i studentskog smeštaja, smanjenje kirije, povećanje stambenog dodatka i proširenje broja korisnika. Istovremeno, oni pozivaju na više raspoloživih mesta u studentskim domovima i ukidanje zakona o isključenju studenata.

Federacija udruženja bolničkih lekara Grčke (OENGE) takođe učestvuje u nacionalnom štrajku. U centru Atine, oko 500 penzionera takođe demonstrira na trgu Kocija. Mere grčke policije za okupljanje i marš u centru Atine su u punom jeku.

Prema ERT-u, očekuje se da će približno 3.000 policajaca iz različitih službi biti raspoređeno na ključnim tačkama u glavnom gradu.

Plan grčke policije uključuje preventivne provere osoba koje se smatraju sumnjivim, kao i raspoređivanje policijskih snaga na mestima od povećanog značaja, kao što su ministarstva i ambasade. Policijske snage u centru Atine su jake, a do sada su izvršile 21 hapšenje.

Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Prema procenama grčke policije, procenjuje se da na skupu učestvuje približno 10.000 ljudi, prenosi "Katimerini". Policijske snage su raspoređene na kritičnim tačkama u centru, kao i u Ulici Ermu, na Trgu Sintagma, kako bi zaštitile pijacu i prodavnice. Istovremeno, vlasnici prodavnica u tom području su prethodnih dana obavešteni da preduzmu sopstvene mere bezbednosti u slučaju incidenata. Saobraćajni propisi se sprovode u zavisnosti od napretka marša, dok saobraćajna policija nastavlja sa neophodnim zatvaranjem saobraćaja na putevima kojima demonstranti prolaze.

Istovremeno, Grčka federacija učitelja (DOE) proglasila je za danas 24-časovni štrajk, koji se tiče nastavnika u vrtićima i osnovnim školama. Federacija službenika srednjeg obrazovanja (OLME) proglasila je tročasovni prekid rada od 11.00 do 14.00 časova. Zahtevi nastavnika uključuju povećanje plata, vraćanje poklona, popunjavanje svih upražnjenih mesta u školama stalnim radnim imenovanjima i obezbeđivanje bezbedne školske infrastrukture.

I u Solunu je u toku marš učenika i nastavnika, koji je krenuo od spomenika Venizelosu.

Demonstranti drže transparente i uzvikuju slogane, dok studenti, studentska udruženja, nastavnici, roditelji, radnici i penzioneri učestvuju u mobilizaciji. Prema informacijama, policijske vlasti su u Solunu izvršile 10 hapšenja kao deo mera za nacionalni protest. Istovremeno, najmanje 30 škola u Solunu je okupirano. Na čelu marša je blok Solunskog studentskog koordinacionog komiteta, a zatim studentska udruženja sa gradskih univerziteta.

I u Solunu su na glavnim gradskim ulicama na snazi saobraćajne regulacije, dok jake policijske snage nadgledaju marš, a pet stanica solunskog metroa ostaju zatvorene od 9.00 časova.

Vozovi nastavljaju da saobraćaju, ali prolaze kroz određene stanice bez zaustavljanja. O ponovnom otvaranju stanica odlučiće grčka policija, u zavisnosti od operativnog planiranja.

I u Patrasu je danas zabeleženo veliko učešće u maršu učenika, studenata i radnika. Na čelu marša su studenti, a učestvuju i studenti, nastavnici, zdravstveni radnici i građani koji su se odazvali pozivu sindikata i Radnog centra Patras. Okupljenih je nekoliko hiljada, a tokom mobilizacije paljene su i dimne bombe.

Na snazi su jake policijske mere, sa pojačanjima iz susednih područja i posebnim planiranjem zaštite osetljivih meta, kao što su sudovi, banke i policijska uprava Ahaje.

U Larisi se takođe danas održava skup, na kojem je za sada ograničen broj učesnika, a atmosfera je i dalje mirna. Centralni slogan studenata je „Od Grčke do Francuske borimo se za besplatno javno obrazovanje“.

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