"NIŠTA SE NIJE PROMENILO..." Moskva ne odustaje od svojih stavova, primirje nije opcija
RUSIJI je potreban mir u Ukrajini, a ne primirje, i stav Moskve po tom pitanju nije se promenio, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.
- Ništa se nije promenilo. Nama je potreban mir, a ne primirje - poručio je.
Portparol Kremlja je naglasio da je ukrajinski problem nemoguće rešiti bez prisustva nekoga iz Kijeva.
Predsednik Rusije Vladimir Putin će danas primiti specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa. Pregovori će biti održani u Konstantinovskom dvorcu u Sankt Peterburgu.
- Ukrajinski problem nemoguće je rešiti u potpunosti bez prisustva nekoga iz Kijeva, pa neko u Kijevu, naravno, mora da donese odgovornu odluku. To je obavezno - istakao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li Kremlj deli Trampov stav da je moguće rešiti ukrajinski sukob i potpisati sporazume bez Vladimira Zelenskog.
Takođe, portparol ruskog lidera je naglasio da bi se učešće predsednika Finske Aleksandra Stuba u kontaktima o Ukrajini moglo oceniti pozitivno ukoliko bi predstavljalo konstruktivan doprinos, a ne puko ponavljanje opšteg evropskog stava.
- Ako može da pruži konstruktivan doprinos, onda se to može oceniti pozitivno. Ako ne može, već samo da ponavlja opšti evropski stav, onda teško da se to može smatrati konstruktivnim doprinosom - poručio je Peskov.
(RT Balkan)
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