ITALIJA POOŠTRAVA MERE BEZBEDNOSTI! Nova pravila nakon haosa u Milanu: Vojska izlazi na ulice, posebno pravilo važi za maloletnike

VLADA Italije usvojila je dekret o hitnim merama za očuvanje javne bezbednosti i suzbijanje maloletničkog kriminala, nakon nedavnih demonstracija i nasilnih sukoba u Milanu, a među predviđenim merama su preventivno zadržavanje maloletnika, strože kazne za organizovano nasilje i angažovanje dodatnih 500 vojnika na ulicama tog grada.

Foto: Printskrin Jutjub APT

Dekret je usvojen na predlog premijerke Đorđe Meloni, ministra unutrašnjih poslova Matea Pjantedozija, ministra pravde Karla Nordija i ministra odbrane Gvida Krozeta, prenosi agencija Adnkronos.

Prema novim pravilima, za maloletnike koji su navršili 14 godina uvodi se pretpostavka uračunljivosti, odnosno smatraće se da su sposobni da razumeju značaj svojih postupaka i upravljaju njima, osim ako se ne dokaže suprotno.

Predviđena je i mogućnost naknadnog hapšenja maloletnika zatečenih u izvršenju krivičnog dela, u skladu sa propisanim uslovima.

Za maloletnike koji počine određena krivična dela, uključujući i one koji nisu krivično odgovorni, predviđene su administrativne sankcije za roditelje ili druga lica koja su odgovorna za njih, osim ukoliko dokažu da nisu mogla da spreče takvo ponašanje. Dekretom se olakšavaju i postupci za naknadu štete.

Kada je reč o oštećenju javne imovine, nalog za naknadu moći će neposredno da izda prefekt, dok će građani koji su pretrpeli štetu na privatnoj imovini moći brže da ostvare pravo na obeštećenje.

U cilju sprečavanja nasilja na demonstracijama, uvodi se novo krivično delo organizovanog nasilja na javnim okupljanjima.

Ono se odnosi na učešće u grupi od najmanje pet osoba koja deluje organizovano, makar i povremeno, i koristi ili baca predmete pogodne za nanošenje povreda ili opasne naprave, stvarajući konkretnu opasnost po bezbednost ljudi.

Strože kazne predviđene su za organizatore i pokretače takvih grupa, kao i za one koji podstiču nasilje, uključujući putem informacionih i komunikacionih tehnologija. Uvedena je i posebna otežavajuća okolnost za oštećenje imovine koje počini organizovana grupa od najmanje pet osoba, dok se povećavaju kazne za određene slučajeve pustošenja, pljačke i napada na objekte od javnog značaja tokom demonstracija.

Za navedena krivična dela predviđena je mogućnost naknadnog hapšenja pod zakonskim uslovima.

Povrede nanete pripadnicima pravosudne policije ili službenicima javne bezbednosti tokom obavljanja dužnosti ili u vezi sa njima biće gonjene po službenoj dužnosti.

Preventivne mere obuhvataju i mogućnost privođenja i zadržavanja u policijskoj stanici do 12 sati, ukoliko postoji osnovana sumnja da bi određena osoba mogla da ugrozi bezbednost.

Ova mera, koja se već primenjivala tokom demonstracija, proširuje se na određene policijske operacije na mestima sa velikim brojem ljudi i može se odnositi i na maloletnike, uz zadržavanje posebnih zakonskih garancija za njihovu zaštitu.

Načelnik policije moći će, takođe, da zabrani okupljanje sa određenim osobama na precizno utvrđenim lokacijama, u trajanju do godinu dana. Ova mera može se primeniti i na maloletnike starije od 14 godina koji su učestvovali u zastrašivanju ili nasilju u grupi, a prethodno su bili obuhvaćeni preventivnim merama ili osuđeni za krivična dela protiv osoba ili imovine.

Kako bi se omogućilo blagovremeno sudsko potvrđivanje hapšenja tokom događaja sa velikim brojem privedenih, predviđen je ubrzani postupak raspoređivanja sudija u nadležne sudove.

Dekretom je do 31. decembra 2026. godine povećan za 500 pripadnika kontingent oružanih snaga angažovanih u okviru operacije "Sigurne ulice" za kontrolu teritorije i podršku policiji u Milanu.

Premijerka Italije Đorđa Meloni izjavila je u utorak da je gotovo 200 policajaca povređeno tokom nereda u poslednjih nekoliko dana u Milanu, a pričinjena materijalna šteta procenjuje se na oko milion evra.

Prema njenim rečima, u neredima su najviše učestvovali pripadnici "uobičajenih antagonističkih marginalnih grupa", ali i na stotine vrlo mladih ljudi, od kojih veliki broj maloletnika.

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