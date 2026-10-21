Svet

DRONSKU ARMADU SASEKAO RUSKI ŠTIT: 373 ukrajinske letelice skršene tokom noći

P. Đurđević

21. 10. 2026. u 09:22

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DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 373 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ДРОНСКУ АРМАДУ САСЕКАО РУСКИ ШТИТ: 373 украјинске летелице скршене током ноћи

foto: Alexei Konovalov / Zuma Press / Profimedia

Naime, dronovi su oboreni iznad Novgorodske, Tverske, Brjanske, Belgorodske, Kurske, Smolenske, Kaluške, Orlovske, Tulske i Rjazanjske oblasti, kao i iznad Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Krima i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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