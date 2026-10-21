VITKOF STIGAO U PETERBURG: Sve oči uprte u Rusiju, čeka se važan sastanak (VIDEO)
SPECIJALNI izaslanik predsednika SAD Stiven Vitkof stigao je jutros u Sankt Peterburg i očekuje se da će razgovarati sa ruskim rukovodstvom dan nakon sastanka sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Oslu.
Na aerodromu Pulkovo ga je dočekao specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, a njihova kolona vozila je ubrzo napustila aerodrom, prenosi agencija RIA Novosti.
Ranije je državni sekretar SAD Marko Rubio saopštio da je specijalni izaslanik Vitkof na putu za Sankt Peterburg.
Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je u utorak da će Kremlj blagovremeno obavestiti javnost o tome kada i gde će biti održana sastanak ruskog lidera Vladimira Putina sa Vitkofom.
Vitkof je u utorak učestvovao u pregovorima o ukrajinskom mirovnom procesu u Oslu, a prisutni su bili i Zelenski, norveški premijer Jonas Gar Stere i finski predsednik Aleksandar Stub.
Zet američkog predsednika, Džared Kušner, pridružio se sastanku na daljinu.
Nakon konsultacija, Stub je najavio napredak i razvoj određenih elemenata u oblastima bezbednosti i ekonomije, koje specijalni izaslanik planira da predstavi ruskom rukovodstvu.
Sa svoje strane, američki državni sekretar Marko Rubio je pojasnio da je sastanak u Oslu bio uspešan, ali da nije doneo ništa neočekivano. Prema rečima dopisnika Aksiosa Baraka Ravida, pozivajući se na izvor u Vašingtonu, SAD, Ukrajina i Evropa su se složile oko stava o daljim koracima za rešavanje sukoba i interakciju sa Moskvom.
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