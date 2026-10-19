HAOS I NASILJE NA ULICAMA TIRANE: Ministar Ervin Demo pružio punu podršku policiji (FOTO/ VIDEO)

UČESNICI protesta u Tirani upali su danas u Apelacioni sud i oštetili infrastrukturu, nakon čega ih je intervenisala policija koja je upotrebila suzavac i iz zgrade izbacila i uhapsila pojedince.

Foto: Tanjug /AP Photo/Boris Grdanoski

Na video-snimcima vidi se da je oglasna tabla u dvorištu suda razbijena, a u samom sudu vide se razbijeni prozori i razbacani predmeti, piše albanski Juronjuz i dodaje da su se u zgradi suda u trenutku upada demonstranata, odvijala ročišta.

On Day 142, turnout is lower, but clashes continue. Protesters struck Tirana’s Court of Appeal, while citizens in Rubik blocked the vital national highway linking Albania to Kosovo. Meanwhile, hundreds of youth remain detained. #FlamingoRevolution 🇦🇱🦩 https://t.co/vuQ6CR53N3 — Tirana Report (@Tirana_Report) October 19, 2026

Demonstranti su od suda otišli ka Ministarstvu spoljnih poslova, gde je došlo do novog sukoba sa policijom.

Foto: Tanjug /AP Photo/Boris Grdanoski

Prethodno, učesnici su se skupili ispred Ministartva obrazovanja gde su postavili kante za smeće kao barikade, a zatim otišli do sedišta Socijalističke partije.

Ispred tog ministarstva takođe je došlo do sukoba, kada su učesnici protesta počeli da bacaju flaše i kamenje na policiju, koja je uzvratila suzavcem.

Foto: Tanjug /AP Photo/Boris Grdanoski

Na mesto događaja policija je rasporedila cisternu sa vodom i dva policijska kombija, a Albanijan post piše da je policija upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante.

Albanski ministar unutrašnjih poslova Ervin Demo izjavio je danas da je tokom protesta u Tirani "pređena crvena linija" i da ono što se događa u Albaniji više nisu protesti, poručivši da vlada neće tolerisati nasilje.

- Crvena linija je pređena, ovo više nije protest. Vlada je spremna na dijalog, ali ne i da toleriše nasilje - upozorio je Demo tokom današnjeg sastanka sa vrhom albanske policije kojem je predsedavao albanski premijer Edi Rama, prenosi "Albanijan post".

Policia e Shtetit nuk do të jetë asnjëherë nxitëse e përplasjes me protestuesit. Detyra e saj është të garantojë zhvillimin paqësor të protestës, rendin dhe sigurinë e çdo qytetari. — Ervin Demo (@Ervin_Demo) October 19, 2026

Demo je ocenio da je napadom demonstranata na policijsku stanicu broj 3 pređena "crvena linija", ističući da su pripadnici policije povređeni tokom napora da se zaštiti zgrada policijske stanice.

- Policijsku stanicu broj 3 napali su demonstranti. Ima povređenih zaposlenih koji su branili zgradu policije. Ovo pokazuje da su elementi nasilja u protestu dostigli nivoe koji pokazuju da ovo više nije protest - rekao je Demo.

Ministar je istakao da su nasilni elementi pronašli utočište u sedištu jednog političkog entiteta, ocenivši to kao izvor njihove motivacije.

Foto: /X/ @HellenicAssoc

Rekao je da bi državna policija trebalo da ima maksimalnu podršku za ulogu koju igra u garantovanju javnog reda i prava građana na proteste.

- Vi ste ti koji bi trebalo da imaju maksimalnu podršku, jer garantujete pravo na protest. Uloga policije u obezbeđivanju prava građana nikada nije dovedena u pitanje - rekao je on i naglasio da nasilju nema mesta u demokratskom društvu.

Protesti se održavaju i u drugim albanskim gradovima, a situacija je eskalirala i u Kurbinu gde su demonstranti bacali Molotovljeve koktele od kojih je plamen zahvatio zgradu opštine i gde je policija morala da primeni silu kako bi odbila učesnike protesta.

Albanian class protests escalate further without the mainstream paying much attention https://t.co/wSpOvfcDVZ — The Gulag (@WelcomeTheGulag) October 19, 2026

Okupljanja i marševi održani su i u nekoliko drugih gradova u zemlji, kao što su Leža, Valona, Elbasan i Skadar, gde su neki srednjoškolci i mladi bojkotovali nastavu kako bi se pridružili protestima.

Foto: Tanjug /AP Photo/Hameraldi Agolli

U Mirditi, u području Rubik, demonstranti su palili gume na ulici. Šef Delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Albanijom, Marko Tarkvinio, i stalni izvestilac za tu zemlju, Andreas Šider osudili su nasilje, napade na institucije i oštećenje imovine, istovremeno pozivajući na suzdržanost i dijalog.

Albania’s Capital Burns as Police Lose Ground Masked protesters attacked Police Station No. 3 in Tirana with Molotov cocktails, fireworks and stones on Sunday, setting its first floor on fire and forcing riot police to retreat. Police chief Skënder Hita said about 10 officers were injured, and firefighters later put out the blaze. The attack came on the sixth day of anti-government protests demanding Prime Minister Edi Rama’s resignation, which have also seen fires at banks and the Supreme Court entrance. — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

U Albaniji se već sedmi dan održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.

Foto: Tanjug /AP Photo/Boris Grdanoski

Ranije danas premijer Albanije Edi Rama rekao je da je spreman na dijalog sa svima i u bilo koje vreme, ali ne i sa političkim snagama koje podržavaju nasilje i najavio je oštre mere protiv svih koji su umešani u nasilje tokom protesta.

(Tanjug)