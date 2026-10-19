"ZA PREDSTAVNIKE STUDENTSKE LISTE KOSOVO JE DRŽAVA" Ana Brnabić o skandaloznom snimku: Sramota, eto zašto ih podržavaju Kurti i Felinger

ČLANICA predsedništva SNS Ana Brnabić oglasila se na svom X nalogu i kometarisala snimak na kome je kandidat sa studentske liste rekao da su za njega Srbi sa Kosova i Metohije "građani Kosova".

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

- Predstavnici Studentske liste su ranije izjavili da je za njih status Kosova i Metohije "stvar pregovora", a istina je da je za njih tzv. Kosovo* država! Eto zašto ih podržava Aljbin Kurti i poziva, preko Rašića i Šaipa Kamberija da se glasa za njih. Eto zašto ih podržava Ginter Felinger koji kaže da će se do poslednjeg dana boriti da pobedi Studentska lista. Eto zašto ih podržavaju Picula, Irena Joveva, Šider, Prebilič i svi ostali lobisti Prištine. "Građani Kosova"?!?!? Sramota - napisala je Brnabić.

Predstavnici Studentske liste su ranije izjavili da je za njih status Kosova i Metohije "stvar pregovora", a istina je da je za njih tzv. Kosovo* država! Eto zašto ih podržava Aljbin Kurti i poziva, preko Rašića i Šaipa Kamberija da se glasa za njih. Eto zašto ih podržava Ginter Felinger koji kaže da će se do poslednjeg dana boriti da pobedi Studentska lista. Eto zašto ih podržavaju Picula, Irena Joveva, Šider, Prebilič i svi ostali lobisti Prištine. "Građani Kosova"?!?!? Sramota. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 19, 2026