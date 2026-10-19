Svet

SNAŽNO SE TRESLO U OVOM DELU EVROPE: Poznato gde je bio epicentar

В.Н.

19. 10. 2026. u 10:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZEMLjOTRES magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 19. oktobar 2026 u 9.41 časova, na području južne Grčke.

СНАЖНО СЕ ТРЕСЛО У ОВОМ ДЕЛУ ЕВРОПЕ: Познато где је био епицентар

Foto: AI generated/Gemini

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 36.9202 i dužine 21.8089, odnosno desetak kilometara od Koronija, odnosno tridesetak od Pilosa.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bila desna ruka Zelenskog, a onda se okrenula protiv njega: On je 40% kriv za rat, Putin je 60%!

Bila desna ruka Zelenskog, a onda se okrenula protiv njega: "On je 40% kriv za rat, Putin je 60%!"