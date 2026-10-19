MINISTAR GAŠIĆ OBIŠAO REKONSTRUISANU KASARNU U VRANJU: Brinemo o mladim ljudima koji su izabrali vojni poziv

MINISTAR odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić obišao je danas kasarnu „Prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog“ u Vranju, u kojoj je završena rekonstrukcija i adaptacija objekta namenjenog za smeštaj vojnika na služenju vojnog roka.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Rekonstruisani objekat, površine oko 2.600 kvadratnih metara, izgrađen je 1893. godine, adaptiran je 1984. godine, a nakon NATO agresije na našu zemlju pretrpeo je znatna oštećenja, zbog čega su izvedeni radovi na njegovoj sanaciji.

Novim radovima obezbeđeni su uslovi za smeštaj, boravak, rad i obuku vojnika i obuhvata spavaonice, učionice, kancelarije, pomoćne prostorije, kao i sanitarne i druge prateće sadržaje prilagođene potrebama vojnika na služenju vojnog roka.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da ulaganje u vojnu infrastrukturu znači ulaganje u ljude i uslove u kojima obavljaju svoje zadatke.

- Naš cilj je da vojnicima na služenju vojnog roka obezbedimo uređen, funkcionalan i savremeno opremljen prostor za život, rad i obuku. Obnovom ovog objekta u Vranju čuvamo i vredno nasleđe naše vojske, dajući mu novi i savremeni izgled. Ovakvim ulaganjima pokazujemo da brinemo o ljudima koji su izabrali vojni poziv, ali i o mladima koji tek započinju svoj put u Vojsci Srbije. Nastavićemo da unapređujemo uslove u našim kasarnama, jer snagu vojske, osim savremenog naoružanja i opreme, čine obučeni, motivisani i zadovoljni ljudi - rekao je ministar odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

U okviru adaptacije objekta izvršeni su radovi na zameni krovnog pokrivača, sanaciji fasade i zameni celokupne spoljašnje i unutrašnje stolarije, kao i sanaciji podova.

Rekonstruisane su vodovodne i kanalizacione instalacije u objektu i izvan njega, zamenjeni su radijatori i podstanica, kao i sve elektroinstalacije, uz ugradnju nove rasvete i gromobranske zaštite.

Takođe, uređene su telekomunikacione i signalne instalacije, kao i sistemi za signalizaciju i dojavu požara. Radovi su obuhvatili i asfaltiranje platoa ispred i iza objekta.Obilasku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, načelnik štaba Komande Kopnene vojske brigadni general Grujica Vuković, komandant Četvrte brigade kopnene vojske pukovnik Srđan Glavonjić i načelnik Uprave za infrastrukturu potpukovnik Miloš Peruničić.