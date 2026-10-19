Politika

BRUTALNA KAMPANJA PROTIV SRBA IZ SRPSKE: Šešelj razotkrio blokadere

Novosti online

19. 10. 2026. u 15:21

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BLOKADERI vode brutalnu kampanju protiv naših sunarodnika u Republici Srpskoj, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

БРУТАЛНА КАМПАЊА ПРОТИВ СРБА ИЗ СРПСКЕ: Шешељ разоткрио блокадере

Foto: V. Danilov

. Blokaderi protestuju ispred Republičke izborne komisije jer Republička izborna komisija nije donela odluku o otvaranju biračkog mesta u Abu Dabiju i Kuala Lumpuru, a u isto vreme kažu - sram ih bilo, zbog toga su otvorili još biračkih mesta u Republici Srpskoj. Svi državljani imaju pravo glasa, ali ne postoji obaveza naših državnih organa da njima organizuje glasanje u inostranstvu, da im na noge dolazi birački odbor. To je mogućnost, a ne obaveza... Dakle, niko ne kaže da je dobro sada što u Republici Srpskoj imamo još 10 biračkih mesta, nego je to problem. I niko od njih nije se pobunio zato što Srbin u Kosovskoj Mitrovici ne može da glasa u Kosovskoj Mitrovici, ni u Zubinom Potoku, ni u Gračanici, već mora da ide u neku opštinu u centralne Srbije zato što mu teroristička i separatistička klika na čelu sa Albinom Kurtijem to ne dozvoljava, podržana od strane te međunarodne zajednice koja vodi glavnu reč danas na Kosovu, i to je za njih sve u redu. Niste čuli apel da se omogući glasanje recimo u Kosovskoj Mitrovici, a opet zbog čega? Zato što pretpostavljaju za koga će ti ljudi da glasaju. Znaju da neće glasati za nekoga ko stavlja Nednada Rašića u kolo, kao što i u Republici Srpskoj sigurno neće glasati za nekoga ko šalje poruke sa svojih skupova kako je Ratko Mladić zločinac - rekao je Šešelj za Kurir TV.

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