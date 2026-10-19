VOLODIN OTKRIO ŠTA ČEKA UKRAJINU: Dugovi će pasti na teret generacija koje još nisu ni rođene
ZAPADNE zemlje iz "koalicije voljnih" zahtevaće povraćaj svog novca, a njegovo vraćanje pašće na teret brojnih pokolenja Ukrajinaca; sa takvim dugovima, Ukrajina je osuđena na propast, izjavio je predsednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin.
-‘Koalicija voljnih’ će svom nazivu dodati reč ‘novac’ — i zahtevaće njegov povraćaj. Mnoge buduće generacije Ukrajinaca moraće da ga vraćaju. Sa ovakvim dužničkim obavezama, Ukrajina je osuđena na propast - napisao je Volodin na platformi Maks.
- I to uprkos činjenici da budžetski deficit iznosi 41,5 milijardi dolara (40 odsto planiranih rashoda), dok je državni dug već dostigao gotovo 100 odsto BDP-a. Problemi i dugovi će samo nastaviti da rastu -ocenio je Volodin.
Volodin je naglasio da je uzimanjem zajmova i prihvatanjem strane pomoći Vladimir Zelenski stegao omču oko vrata ukrajinskog naroda.
Kako je naveo, izveštaji da se 70 odsto sredstava proneverava i prebacuje na privatne račune ili odnosi u kutijama u prtljažnicima automobila, stvaraju dodatne komplikacije i pokreću pitanja u vezi sa slanjem novca Kijevu.
- Ali ovo je problem evropskih država i njihovih lidera koji će, u svakom slučaju, morati za to da odgovaraju u budućnosti. Danas se sve češće postavlja pitanje: sredstva su dodeljena — ali ko će ih vraćati? - zaključio je predsednik Državne dume.
Rusija je više puta izjavljivala da nastavak finansiranja Kijeva i isporuke zapadnog oružja produžavaju sukob i otežavaju traženje diplomatskog rešenja.
(Sputnjik)
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