DRŽAVA POMAŽE PORODICE: Uručena rešenja o subvencijama za kupovinu prve nekretnine za 100 majki

MINISTARSTVO za brigu o porodici i demografiju organizovalo je danas u Palati Srbija svečanu dodelu rešenja za 100 majki koje su dobile subvenciju za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević izjavila je da danas imaju razlog da budu zadovoljni onim što je to ministarstvo postiglo.

- Svaka druga porodica u Srbiji koja je od početka primene ove mere dobila subvenciju od države, to pravo ostvarila je upravo tokom ovog mandata. To je rezultat koji najbolje oslikava i pokazuje da smo prepoznali potrebe i proširili našu podršku porodicama - rekla je Žarić Kovačević obraćajući se majkama.

Kako je navela, za nešto više od godinu dana odobrili su 1.024 subvencije vredne više od 17 miliona evra, dok je od početka sprovođenja mere 2022. godine, podržano više od 1.950 porodica, uz ulaganje države od oko 32 miliona evra.

- Ali naša ambicija nije da se zaustavimo na ovome i na ovim brojevima. Želimo da svaka naredna godina donese više prilika, dostupniju podršku i jednostavniji put do ostvarivanja ovog prava, jer nije dovoljno izgovoriti da je porodica temelj svakog društva. To opredeljenje moramo da potvrdimo odlukama, jasnim delovanjem, sredstvima i rezultatima - istakla je Žarić Kovačević.

(Tanjug)