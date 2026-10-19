"EKONOMSKA KATASTROFA I MORALNI NEUSPEH": Premijer Britanije upozorio na problem koji potresa zemlju

BRITANSKI premijer Endi Bernam upozorio je danas da se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava sa "ekonomskom katastrofom i moralnim neuspehom" zbog skoro milion mladih ljudi koji se ne školuju, ne rade, niti se usavršavaju.

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U autorskom tekstu za list "Tajms", Bernam je izneo argumente da bi vlada trebalo da investira u uspeh mladih Britanaca, umesto da plaća za neuspehe kroz sistem socijalne pomoći, prenosi BBC.

- Socijalna pomoć će postati krajnja mreža zaštite, a ne polazna tačka - ukazao je Bernam u svom članku objavljenom u jutrošnjem izdanju izdanju "Tajmsa".

Očekuje se da će vlada krajem ove nedelje objaviti planove koji će mladim ljudima obezbediti hiljade poslovnih prilika, ali je Konzervativna partija vladinu strategiju zapošljavanja mladih nazvala "katastrofom".

Prema najnovijim podacima britanskog Zavoda za nacionalnu statistiku, skoro milion ljudi starosti od 16 do 24 godine ne školuju se, nisu zaposleni niti se obučavaju, a Bernam je ocenio da to oslikava "generaciju kojoj je uskraćena šansa da uspe u životu".

- Ovo je ekonomska katastrofa i moralni neuspeh i to se mora promeniti", poručio je Bernam. On je ocenio da su ovoj krizi doprineli dvogodišnji karantini zbog kovida, društvene mreže koje narušavaju "samopouzdanje i osećaj pripadnosti", obrazovni sistem fokusiran isključivo na odlazak na univerzitet, tržišta rada sa premalo prilika, kao i propusti prethodnih vlada.

- Danas sistem socijalne zaštite pruža procenu, isplatu i, nakon toga, doviđenja. Prečesto nema nikakve podrške, nema ponude za sticanje veština niti prilike da se dobije posao. Mreža socijalnog osiguranja će uvek biti tu za one koji ne mogu da rade. Ali, ako neko može da radi uz odgovarajuću pomoć, vlada ima dužnost da učini sve što je u njenoj moći da se to i ostvari - predočio je Bernam.

(Tanjug)