BIĆEMO NEPOPUSTLJIVI, ŠTO NUDIMO DIJALOG, NE ZNAČI NI SLABOST, NI NEKAŽNJIVOST: Makron zauzelo čelični stav prema izdajnicima
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron je u svom vanrednom obraćanju naciji obećao da će rušitelji zemlje biti kažnjeni, te pozvao na smirivanje tenzija.
- Prefekti će, u saradnji sa gradonačelnicima, donositi odluke kako bi zaštitili naše gradove, javne zgrade i prodavnice - izjavio je Makron, prenosi Le Mond.
On je precizirao da bi te mere mogle da obuhvate i „zabranu određenih okupljanja“, kao i preduzimanje „svih neophodnih mera“.
Francuski predsednik pozvao je političke stranke, profesionalna udruženja i sindikate da „nedvosmisleno osude svako nasilje i pozovu na smirivanje situacije“.
- Zemlji su potrebni red i smirivanje tenzija, a ne eskalacija - naglasio je Makron.
On je najavio i da će vlada već ove nedelje započeti razgovore sa srednjoškolcima, studentima, nastavnicima, sindikatima, poslodavcima i izabranim predstavnicima vlasti, kako bi se pronašli odgovori na zabrinutost mladih.
- Ne možemo od naše omladine da tražimo da veruje u budućnost, a da joj istovremeno ne pružimo priliku da učestvuje u kreiranju rešenja i bude za stolom kada se o njima odlučuje - izjavio je francuski predsednik.
Na kraju, Makron je uputio upozorenje počiniocima nasilja:
- Bićemo nepopustljivi. Spremnost da saslušamo i vodimo dijalog ne znači slabost niti nekažnjivost - kaže Makron.
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