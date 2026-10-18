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BIĆEMO NEPOPUSTLJIVI, ŠTO NUDIMO DIJALOG, NE ZNAČI NI SLABOST, NI NEKAŽNJIVOST: Makron zauzelo čelični stav prema izdajnicima

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 10. 2026. u 20:23

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PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron je u svom vanrednom obraćanju naciji obećao da će rušitelji zemlje biti kažnjeni, te pozvao na smirivanje tenzija.

БИЋЕМО НЕПОПУСТЉИВИ, ШТО НУДИМО ДИЈАЛОГ, НЕ ЗНАЧИ НИ СЛАБОСТ, НИ НЕКАЖЊИВОСТ: Макрон заузело челични став према издајницима

printskrin/jutjub/ Emmanuel Macron

 - Prefekti će, u saradnji sa gradonačelnicima, donositi odluke kako bi zaštitili naše gradove, javne zgrade i prodavnice - izjavio je Makron, prenosi Le Mond.

On je precizirao da bi te mere mogle da obuhvate i „zabranu određenih okupljanja“, kao i preduzimanje „svih neophodnih mera“.

Francuski predsednik pozvao je političke stranke, profesionalna udruženja i sindikate da „nedvosmisleno osude svako nasilje i pozovu na smirivanje situacije“.

 - Zemlji su potrebni red i smirivanje tenzija, a ne eskalacija - naglasio je Makron.

On je najavio i da će vlada već ove nedelje započeti razgovore sa srednjoškolcima, studentima, nastavnicima, sindikatima, poslodavcima i izabranim predstavnicima vlasti, kako bi se pronašli odgovori na zabrinutost mladih.

 - Ne možemo od naše omladine da tražimo da veruje u budućnost, a da joj istovremeno ne pružimo priliku da učestvuje u kreiranju rešenja i bude za stolom kada se o njima odlučuje - izjavio je francuski predsednik.

Na kraju, Makron je uputio upozorenje počiniocima nasilja:

 - Bićemo nepopustljivi. Spremnost da saslušamo i vodimo dijalog ne znači slabost niti nekažnjivost - kaže Makron.

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