MAĐAR UDARIO NA ORBANA: Optužio ga da državni udar i zapretio hapšenjem
MAĐARSKI premijer, Peter Mađar, optužio je bivšeg premijera, Viktora Orbana, da je planirao državni udar i zapretio mu krivičnim gonjenjem.
- Viktor Orban je danas, smejući se, govorio o oružanom ustanku i nasilnoj promeni ustavnog poretka. To je jedan od najtežih zločina protiv države - napisao je Mađar na Fejsbuku.
Takođe je napomenuo da su, prema mađarskom krivičnom zakoniku, takve radnje kažnjive do doživotnog zatvora.
Mađar je uz svoju objavu objavio i video snimak Orbanovog sastanka sa aktivistima svoje stranke Fides - Mađarski građanski savez u gradu Lakitelek.
Odgovarajući na pitanje o ranije najavljenom "nacionalnom otporu", Orban je izjavio da zemlja još nije spremna za to, iako Fides već može da "podeli odgovarajuće alate".
- Da li neko dobije nešto tuplje ili oštrije je nebitno - ironično je dodao bivši premijer.
Orban je ranije više puta izjavio da njegova stranka ne namerava da sarađuje sa mađarskom vladom, smatrajući njene postupke nezakonitim i antidemokratskim.
Orban je 13. septembra objavio da je period samozadovoljstva u vezi sa politikom vladajuće Tisine stranke završen i da opozicija počinje aktivan otpor.
Takođe je nazvao nove vlasti "neokomunistima", tvrdeći da su uspostavili političku diktaturu u zemlji.
(Tass)
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