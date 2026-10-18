Svet

MAĐAR UDARIO NA ORBANA: Optužio ga da državni udar i zapretio hapšenjem

Jelena Ždralić

18. 10. 2026. u 19:37

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MAĐARSKI premijer, Peter Mađar, optužio je bivšeg premijera, Viktora Orbana, da je planirao državni udar i zapretio mu krivičnim gonjenjem.

МАЂАР УДАРИО НА ОРБАНА: Оптужио га да државни удар и запретио хапшењем

foto: Balint Szentgallay/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Viktor Orban je danas, smejući se, govorio o oružanom ustanku i nasilnoj promeni ustavnog poretka. To je jedan od najtežih zločina protiv države - napisao je Mađar na Fejsbuku.

Takođe je napomenuo da su, prema mađarskom krivičnom zakoniku, takve radnje kažnjive do doživotnog zatvora.

Mađar je uz svoju objavu objavio i video snimak Orbanovog sastanka sa aktivistima svoje stranke Fides - Mađarski građanski savez u gradu Lakitelek.

Odgovarajući na pitanje o ranije najavljenom "nacionalnom otporu", Orban je izjavio da zemlja još nije spremna za to, iako Fides već može da "podeli odgovarajuće alate".

- Da li neko dobije nešto tuplje ili oštrije je nebitno - ironično je dodao bivši premijer.

Orban je ranije više puta izjavio da njegova stranka ne namerava da sarađuje sa mađarskom vladom, smatrajući njene postupke nezakonitim i antidemokratskim.

Orban je 13. septembra objavio da je period samozadovoljstva u vezi sa politikom vladajuće Tisine stranke završen i da opozicija počinje aktivan otpor.

Takođe je nazvao nove vlasti "neokomunistima", tvrdeći da su uspostavili političku diktaturu u zemlji.


(Tass)

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