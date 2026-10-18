"RUSI BI VEĆ DANAS MOGLI DA STIGNU DO PARIZA": Šokantna izjava šefa američke banke uzdrmala svet, vojska EU u žalosnom stanju
EVROPSKE armije nalaze se u toliko žalosnom stanju da bi ruske trupe, kada bi to želele, već danas mogle da stignu do Pariza - izjavio je direktor američke banke "Dži Pi Morgan", Džejmi Dajmon, u Ekonomskom klubu Čikaga.
- Ruska vojska bi već danas mogla da stigne pravo do Pariza, kada bi to želela - rekao je on.
Dajmon je ukazao na tešku situaciju u kojoj se nalazi Ukrajina.
Pritom je naglasio da u ovom slučaju nije reč o tome šta će se dogoditi sledeće godine, već o dubokim, tektonskim promenama koje su u toku.
S tim u vezi, bankar smatra da Vašington mora da pomogne Evropljanima da se "izvuku iz ovih okolnosti", ne dozvolivši ni po koju cenu raskol zapadnog sveta.
Prema mišljenju direktora "Dži Pi Morgana", to se može postići proširenjem trgovinske saradnje.
Dan ranije, bivši nemački kancelar, Gerhard Šreder, izjavio je da je Evropska unija, posle Kijeva, drugi najveći gubitnik u sukobu Rusije i Ukrajine.
Prema njegovim rečima, prekid energetske saradnje, koja je uspešno funkcionisala više od 50 godina, doveo je do pada blagostanja, i to ne samo u Nemačkoj već i u Evropi u celini.
Kada je reč o mogućnosti dolaska ruske vojske do Pariza, u Rusiji su ranije više puta isticali da Moskva ne namerava da napadne zemlje NATO-a.
Međutim, kako je naglašavao ruski predsednik, Vladimir Putin, zapadni političari redovno plaše svoje stanovništvo navodnom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema.
Zanimljivo je da su i u samom NATO-u više puta izjavljivali da ne očekuju napad Rusije, što, prema navodima teksta, potvrđuju i obaveštajni podaci.
Uprkos tome, tvrdnje o ruskoj pretnji i dalje se šire.
(Sputnik Srbija)
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