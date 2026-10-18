VREME ODGOVORNOSTI DOLAZI, MAKRON ZAGRMEO, PA OBEĆAO NACIJI PRAVDU: Rušitelji će snositi posledice
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron obećao u vanrednom obraćanju naciji da će rušitelji države biće kažnjeni.
Emanuel Makron obećao je da će počinioci nasilja tokom protesta snositi pravne posledice.
- Oni koji su uništavali moraju da plate. Oni koji su pljačkali moraju da nadoknade štetu - izjavio je francuski predsednik u nedelju uveče, prenosi Le Mond.
- Oni koji su pokušali da sruše Republiku moraće da odgovaraju za to - dodao je on.
Ipak, šef francuske države pozvao je da se napravi razlika između počinilaca nereda i demonstranata koji su došli da izraze svoje zahteve.
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