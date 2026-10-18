Svet

VREME ODGOVORNOSTI DOLAZI, MAKRON ZAGRMEO, PA OBEĆAO NACIJI PRAVDU: Rušitelji će snositi posledice

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 10. 2026. u 20:12

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PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron obećao u vanrednom obraćanju naciji da će rušitelji države biće kažnjeni.

ВРЕМЕ ОДГОВОРНОСТИ ДОЛАЗИ, МАКРОН ЗАГРМЕО, ПА ОБЕЋАО НАЦИЈИ ПРАВДУ: Рушитељи ће сносити последице

Foto: Tanjug/AP Photo/Philippe Magoni, Pool

Emanuel Makron obećao je da će počinioci nasilja tokom protesta snositi pravne posledice.

 - Oni koji su uništavali moraju da plate. Oni koji su pljačkali moraju da nadoknade štetu - izjavio je francuski predsednik u nedelju uveče, prenosi Le Mond. 

 - Oni koji su pokušali da sruše Republiku moraće da odgovaraju za to - dodao je on.

Ipak, šef francuske države pozvao je da se napravi razlika između počinilaca nereda i demonstranata koji su došli da izraze svoje zahteve.

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