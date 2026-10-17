Svet

ŽRTVOVANA KAO PION: Ruski ekspert objašnjava skandal sa Trampovom sekretarkom za štampu

Новости онлајн

17. 10. 2026. u 13:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOVA sekretarka za štampu Trampove administracije, Kejti Zakarija, zadržala se na svojoj funkciji svega pet dana.

ЖРТВОВАНА КАО ПИОН: Руски експерт објашњава скандал са Трамповом секретарком за штампу

Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Ona je podnela ostavku na brzinu, nakon što je izbio skandal u vezi sa falsifikovanjem njene biografije. Aleksandar Perendžijev, vanredni profesor na Katedri za političku analizu i socio-psihološke procese na Ruskom ekonomskom univerzitetu „Plehanov” i penzionisani pukovnik, prokomentarisao je ovu situaciju.

„Ako pogledate situaciju, reč je o taktici odvlačenja pažnje – svi sada raspravljaju o pitanju sekretarke za štampu. Tramp s tim nema nikakve veze; jednostavno su izabrali lošu osobu za tu funkciju. Unutrašnjopolitička situacija u SAD je trenutno prilično složena, pa administraciji Bele kuće ide u prilog ovaj slučaj sa sekretarkom za štampu, koja se na položaju nije zadržala ni nedelju dana. Drugim rečima, pažnja građana, medija i javnog mnjenja uopšte – usmerava se na drugu stranu”, rekao je on.

Prema rečima Perendžijeva, priča sa sekretarkom za štampu Bele kuće podseća na šahovski gambit.

„Da bi se stekla neka prednost, žrtvuje se pešak”, naveo je on, dodajući: „Američka socio-psihološka nauka je veoma razvijena, pa se stoga aktivno primenjuje direktno u politici. Skandal sa sekretarkom za štampu jedan je od elemenata veoma suptilnog i dobro osmišljenog pokušaja manipulacije javnom svešću, odnosno njenog preusmeravanja. Nakon što je prethodno iskorišćena tema pobede nad Iranom – a kada je ta manipulacija prestala da daje rezultate – pronađen je novi pristup.”

Sekretarka za štampu Trampove administracije, Kejti Zakarija, postavila je svojevrsni negativni rekord, zadržavši se na funkciji svega pet dana. Podnela je ostavku nakon što je otkriveno da joj je biografija lažna: Zakarija je tvrdila da je pravnica, iako nikada nije položila neophodan pravosudni ispit.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Jovana Jeremić - do gole kože! Masaža u donjem vešu u programu uživo (Foto)

Jovana Jeremić - do gole kože! Masaža u donjem vešu u programu uživo (Foto)