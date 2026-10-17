Skandal u Splitu digao sve na noge! "Ovo je najveća sramota koja se desila Hrvatskoj"

Predsednik Jevrejske opštine u Zagrebu Ognjen Kraus kritikovao je hrvatske vlasti zbog, kako tvrdi, dugogodišnjeg tolerisanja ustaške simbolike i fašističkih ispada. Povod za njegovu reakciju bili su događaji uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, ali i izostanak, prema njegovoj oceni, odlučnije reakcije nadležnih institucija.

Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Kraus je gostujući na zagrebačkoj televiziji N1 komentarisao izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je izrazio zadovoljstvo pobedom Hajduka rezultatom 2:1, ali i razočaranje zbog svega što je pratilo utakmicu. Predsednik Jevrejske opštine smatra da je mnogo ranije trebalo reagovati na pojave koje, kako navodi, godinama opterećuju hrvatsko društvo.

- Bolje bi bilo da su nešto preduzeli jer se ovo događa već godinama – poručio je Kraus, uz nadu da će poslednji događaji podstaći političare da ozbiljnije sagledaju situaciju.

On je dešavanja u Splitu nazvao velikom sramotom za Hrvatsku i ocenio da su se incidenti mogli sprečiti da su nadležni pravovremeno reagovali.

- O domoljublju koje je zasnovano na ustaštvu ne bih ni razgovarao. Osnovni problem u ovoj zemlji je edukacija i to što se nekim ljudima uopšte dozvoljava javni nastup - izjavio je Kraus, dodajući da ga ovakvi događaji više ne iznenađuju.

Govoreći o uzrocima problema, Kraus je ukazao na višegodišnje rasprave o pozdravu "Za dom spremni" i njegovom tretmanu u javnosti. Posebno je kritikovao zaključke Veća za suočavanje s prošlošću, ističući da, po njegovom mišljenju, nijedno telo ne može biti iznad Ustava i zakona.

Prema njegovim rečima, problem nije samo u postupanju policije, već i u odlukama pravosudnih organa, zbog kojih, kako tvrdi, pojedinci nakon incidenata često izbegnu ozbiljnije posledice.

Kraus je postavio pitanje odgovornosti institucija i ukazao na to da se nadležnost prebacuje sa jedne instance na drugu, dok se, prema njegovoj oceni, konkretni problemi ne rešavaju.

Osvrnuo se i na okupljanja ekstremnih navijačkih grupa, transparente i uzvikivanje spornih parola na stadionima, uz tvrdnju da se slične pojave prečesto zanemaruju. Kao dodatni problem naveo je i pirotehnička sredstva koja su, prema njegovim rečima, korišćena tokom događaja u Splitu.

Kraus je kritikovao i odnos vlasti prema obeležavanju pojedinih državnih praznika, navodeći da javni nastupi Marka Skeje i Ivana Kelemineca, uz ustaške simbole i pozdrave, predstavljaju problem koji zahteva jasnu reakciju institucija.

Govoreći o sudskim odlukama u slučajevima povezanim sa pozdravom "Za dom spremni", izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji se pojedini predmeti tretiraju, dovodeći u pitanje kriterijume na osnovu kojih se donose presude.

Posebno je istakao da smatra neprihvatljivim to što se, prema njegovim rečima, sporni pozdrav može čuti i u Hrvatskom saboru, a da pritom ne uslede odgovarajuće sankcije.

Kraus je ocenio da bi odlučnije sprovođenje postojećih zakonskih odredbi, uključujući mogućnost prekida sportskih događaja u određenim okolnostima, moglo uticati na ponašanje navijača.

Predsednik Jevrejske opštine osvrnuo se i na saopštenje splitskog Hajduka, zamerajući klubu što, prema njegovom mišljenju, nije dovoljno jasno osudio ponašanje navijača.

Podsetio je na istorijsku ulogu Splita u antifašističkom pokretu tokom Drugog svetskog rata, kao i na značaj koji je Hajduk imao u tom periodu.

Kraus je naglasio da smatra kako bi rukovodstvo kluba, gradske vlasti i građani trebalo da razmisle o istorijskom nasleđu Splita i Hajduka, ali i o tome koliko se današnje pojave razlikuju od vrednosti koje su, prema njegovim rečima, nekada predstavljali.

Njegove izjave ponovo su otvorile pitanje odnosa hrvatskih institucija prema ustaškoj simbolici, odgovornosti za incidente na sportskim događajima i načina na koji se zakoni primenjuju u praksi.