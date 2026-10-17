Trener Partizana pred derbi kola: Ilić otkrio šta mora da se promeni!

Nevolje u taboru "parnog valjka" uoči važnog gostovanja.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Pred fudbalerima Partizana je težak ispit i meč u Pančevu. Crno-beli će na terenu Železničara pokušati da ostvare pobedu na vrućem gostovanju, bez Dembe Seka, koga je trener Saša Ilić pre dva dana odstranio iz ekipe.

Tu odluku je šef struke "parnog valjka" obrazložio pred novinarima, kada se i osvrnuo na snagu narednog rivala:

- U nedelju nas očekuje jedna izuzetno teška utakmica protiv Železničara iz Pančeva, generalno ekipa koja je izuzetno dobro predvođena Kokovićem, koji ima svoje automatizme u igri i koja igra izuzetno agresivno. Tako da neće biti nimalo lak zadatak, ali mi, ukoliko hoćemo da pariramo Železničaru, moramo da budemo još agresivniji i disciplinovaniji nego što će biti oni. Sve u svemu, teška utakmica na veštačkoj travi, ali moji igrači moraju da daju i više od svog maksimuma ukoliko želimo da osvojimo sva tri boda - rekao je Ilić.

Partizan je u prošlom kolu savladao Novi Pazar 1:0, iako je u tom meču igrao loše i imao dosta sreće.

- I posle utakmice rekao sam tri dobre stvari iz utakmice sa Novim Pazarom, a to ću i danas ponoviti. Prvo su ta tri boda, povratak Marka Jovanovića i to što nismo primili gol. Sama igra nije bila na nivou Partizana i mislim da je ovo bila jedna od najslabijih utakmica otkad sam ja trener. Ali, eto, uzeli smo ta tri boda. Ne verujem da može da se ponovi loša igra kao što je bila protiv Pazara, a da mi ponovo uzmemo tri boda, tako da generalno moramo da radimo i igramo mnogo bolje nego što smo igrali na prethodnoj utakmici.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ne krije legendarni as da zna šta ne valja u izdanjima Partizana, kao i da je ubeđen da ovaj tim ima kvalitet.

- Mnogo kontradiktornosti se nama dešava, jer na poslednjoj utakmici gde smo igrali izuzetno loše uzeli smo tri boda, dok se u prethodnom periodu dešavalo da igramo dobro a izgubimo. Najbolje bi bilo da se nađe neka sredina, a sredina je da Partizan mora da igra mnogo bolje nego protiv Pazara i da pobeđuje. Igračima je to predočeno i pokazano na analizi, a ono što ne sme da se ponavlja je pristup kakav smo imali na poslednjoj utakmici.

Trener Partizana napominje da će uticati na igrače da pruže sto odsto u svakom meču:

- Ako sam ja ta osoba koja je trener, a dobio sam podršku nakon što sam dva puta hteo da odem, hajde da probamo da te stvari prebacimo na mene. Bez obzira na kvalitet koji trenutno imamo, te stvari ne bi smele da se dešavaju. Mi možemo da igramo loše i da izgubimo, ali svaki igrač mora da da svoj maksimum.

FOTO: N. Skenderija

Imao je komentar i na partije Nikole Čumića, u prethodnom periodu otkako je pojačao crno-beke.

- Nikola Čumić sigurno ima kvalitet i potencijal da igra na mnogo višem nivou nego što je igrao do sada. Ja to donekle mogu da razumem jer on dolazi iz neigranja kao i većina naših igrača, i njegova forma će oscilirati. Učestvovao je kod pobedonosnog gola protiv Pazara, ali mislim da on može i mora mnogo više. - zaključio je Saša Ilić.

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