VUČIĆ DOBIO NAJSLAĐI POLJUBAC OD JEDNE PRINCEZE! Emotivna scena u Kovilovu: "Sunce malo"

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić stigao je danas na "Zbor Krajišnika", koji se održava u Kovilovu, gde je razgovarao sa učesnicima i posetiocima manifestacije

Instagram printskrin

Tokom obilaska zbora, Vučić je imao dirljiv susret sa jednom devojčicom. Snimak je podeljen putem zvaničnog Instagram naloga:

"Danas sam dobio najslađi poljubac od jedne princeze", stoji u opisu objave.

Kada ga je videla, ona je povikala: "Živeo, predsedniče!"

Takođe, on je od nje dobio i poklon.

Najsimpatičniji momenat dogodio se kada je trebala nešto da poruči Vučiću, ali je rekla:

"Zaboravila sam šta mi je tata rekao!"

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