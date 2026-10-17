Politika

VUČIĆ DOBIO NAJSLAĐI POLJUBAC OD JEDNE PRINCEZE! Emotivna scena u Kovilovu: "Sunce malo"

Новости онлајн

17. 10. 2026. u 14:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić stigao je danas na "Zbor Krajišnika", koji se održava u Kovilovu, gde je razgovarao sa učesnicima i posetiocima manifestacije

ВУЧИЋ ДОБИО НАЈСЛАЂИ ПОЉУБАЦ ОД ЈЕДНЕ ПРИНЦЕЗЕ! Емотивна сцена у Ковилову: Сунце мало

Instagram printskrin

Tokom obilaska zbora, Vučić je imao dirljiv susret sa jednom devojčicom. Snimak je podeljen putem zvaničnog Instagram naloga:

"Danas sam dobio najslađi poljubac od jedne princeze", stoji u opisu objave.

Kada ga je videla, ona je povikala: "Živeo, predsedniče!"

Takođe, on je od nje dobio i poklon.

Najsimpatičniji momenat dogodio se kada je trebala nešto da poruči Vučiću, ali je rekla:

"Zaboravila sam šta mi je tata rekao!"

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA TRI ZNAKA MOGLA BI DA SE RAZOČARAJU U NAJBLIŽE: Kraj oktobra donosi neprijatna iznenađenja

OVA TRI ZNAKA MOGLA BI DA SE RAZOČARAJU U NAJBLIŽE: Kraj oktobra donosi neprijatna iznenađenja