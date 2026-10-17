Reči Medvedeva o kojima bruji teniski svet: "Jasno je da su se Nadal i Federer prilagođavali Đokoviću..."

Ruski teniser Danil Medvedev govorio je o igračkim osobinama Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, ističući po čemu se srpski as razlikovao od svojih najvećih rivala i kako je njegov stil igre uticao na protivnike.

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Medvedev je tokom karijere imao priliku da odmeri snage sa svom trojicom članova čuvene velike trojke. Prema njegovom mišljenju, Federer i Nadal morali su da prilagođavaju svoju igru kada bi se našli na suprotnoj strani mreže u duelima sa Đokovićem.

- Po mom mišljenju, kada su Rodžer i Rafa igrali protiv Novaka, bilo je jasno da su iz meča u meč pokušavali pomalo da se prilagode njegovom tenisu - objasnio je ruski igrač.

Dosadašnji međusobni dueli pokazuju da je Medvedev protiv Đokovića zabeležio pet pobeda u 16 susreta. Protiv Nadala je slavio jednom u šest mečeva, dok u tri okršaja sa Federerom nije uspeo da dođe do trijumfa.

Upravo je srpski teniser bio i jedan od najvažnijih rivala u Medvedevovoj karijeri. Rus je u finalu US Opena 2021. godine savladao Đokovića i osvojio prvi, a do sada i jedini grend slem trofej. Taj poraz ostao je posebno bolan za Novaka, koji je tada bio na korak od osvajanja sva četiri najveća turnira u istoj kalendarskoj godini.

Govoreći o Đokovićevoj igri, Medvedev je posebno izdvojio njegovu sposobnost da se dosledno drži svog plana tokom mečeva, bez obzira na protivnika.

- Ako pogledate kako Đoković igra, videćete da uvek igra na isti način. Pokušava da dobro servira, oslanja se na forhend, održava kvalitetne razmene udaraca i traži priliku da napravi brejk - istakao je ruski teniser.

Medvedev, nekadašnji prvi igrač sveta, ove komentare izneo je tokom nastupa na turniru u Šangaju, gde je izborio plasman u polufinale. Do mesta među četiri najbolja stigao je pobedom nad Tomijem Polom rezultatom 6:3, 1:6, 6:3, uz čak 16 asova.

Rus je naglasio da brza podloga u Šangaju posebno pogoduje dobrim serverima, zbog čega je veliki broj direktnih poena iz servisa jedan od važnih faktora za uspeh.

- Teren je ovde veoma brz i, ko god da vam je protivnik, važno je da osvojite što više poena servisom - rekao je Medvedev, a prenosi francuski portal „We Love Tennis“.