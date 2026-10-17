ALARM U SAD! Najmanje 36 kongresmena dobilo sumnjiva pisma s belim prahom, FBI pokrenuo istragu

NAJMANjE 36 članova američkog Kongresa prijavilo je ove nedelje da su njihove kancelarije dobile sumnjive pošiljke, od kojih su neke sadržale belu praškastu supstancu, dok su slične pošiljke stigle i u izborne kancelarije u najmanje 10 saveznih država, saopštili su zvaničnici i dodali da je istraga u toku.

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U nekoliko slučajeva, zbog sumnjivih pisama evakuisane su kancelarije, a intervenisale su policija i ekipe za postupanje sa opasnim materijama, prenosi Si-En-En.

Za sada nema izveštaja o povređenima, dok je u najmanje šest slučajeva utvrđeno da supstance nisu opasne.

Pisma poslata kancelarijama članova Kongresa istražuju američka Poštanska inspekcija, Federalni istražni biro (FBI) i policija Kapitola, navodi se u mejlu u kojem je zaposlene na Kapitol Hilu obavestio narednik Senata zadužen za bezbednost.

FBI je saopštio da je širom zemlje poslato više sumnjivih pošiljki na različite adrese, uključujući kancelarije državnih sekretara i njihove izborne službe.

U pojedinim pismima nalazila se nepoznata supstanca, a istražitelji pokušavaju da utvrde ko ih je poslao.

Za sada nije poznato da li postoji veza između pošiljki upućenih izbornim kancelarijama i onih poslatih kongresmenima.

Među političarima čije su kancelarije primile sumnjive pošiljke je i republikanski senator iz savezne američke države Teksas Ted Kruz, čija je kancelarija u Hjustonu juče dobila pismo sa belim prahom.

Kruz je rekao da su pokušaji zastrašivanja političkih protivnika neprihvatljivi. Sumnjive pošiljke dobile su i kancelarije republikanske senatorke iz saveznih američkih država Mejn Suzan Kolins, demokratske senatorke iz Njujorka Kirsten Džilibrend, kao i demokratskog senatora iz Džordžije Rafaela Vornoka.

Neke od pošiljki presretnute su pre nego što su stigle do odredišta.

Istovremeno, izborne kancelarije u najmanje 10 saveznih država primile su pisma sa sumnjivim supstancama. U saveznoj američkoj državi Arizona je u četvrtak evakuisan kompleks Kapitola nakon što je zaposleni otvorio kovertu sa belim prahom.

Analiza je pokazala da supstanca nije toksična niti opasna po ljude. Slični incidenti prijavljeni su u saveznim američkim državama Luizijana i Oklahoma, gde su kancelarije takođe evakuisane, dok su izborne službe u Džordžiji, Misisipiju, Merilendu i Ohaju bile meta pošiljki koje su presretnute pre uručenja.

Zvaničnici u američkim saveznim državama Viskonsin i Nebraska, takođe, su prijavili sumnjivu poštu, ali nijedna od tih pošiljki nije predstavljala opasnost.

Nacionalno udruženje državnih sekretara i Nacionalno udruženje direktora državnih izbornih službi saopštili su da su "duboko zabrinuti" zbog incidenata i poručili da izborni zvaničnici ne bi trebalo da strahuju za svoju bezbednost dok obavljaju svoje dužnosti.

Slične pretnje nisu novost za američke izborne zvaničnike, navodi Si-En-En.

Paketi s prahom poslati su izbornim službama u najmanje šest saveznih američkih država nekoliko nedelja pre predsedničkih izbora 2024. godine.

Džon Koen, bivši vršilac dužnosti podsekretara za obaveštajne poslove i analizu u Ministarstvu unutrašnje bezbednosti SAD, rekao je da najnoviji incidenti pokazuju da izborni i policijski zvaničnici moraju da budu spremni da odgovore na različite sajber i fizičke pretnje.

On je ocenio da se pretnje brzo menjaju i postaju sve opasnije, ali da su državne i lokalne vlasti danas spremnije da odgovore na takve izazove.

(Tanjug)

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