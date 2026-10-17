EU UDARILA NA OBIČNE GRAĐANE: Razmatra se potpuna obustava izdavanja viza Rusima
EVROPSKA unija treba da obustavi izdavanje svih vrsta viza ruskim državljanima dok traje sukob u Ukrajini, izjavio je poslanik Evropskog parlamenta Dirk Gotink.
Prema njegovim rečima, EU mora da preduzme oštrije mere kako bi ruskoj eliti stavila do znanja da je sukob u Ukrajini "i njihov problem".
- Ruske elite pijuckaju koktele "margarita" na evropskim ostrvima - rekao je Gotink, negodujući zbog toga što Rusija istovremeno nastavlja da izvodi napade na objekte u Ukrajini.
Savet EU je 12. oktobra razmatrao pooštravanje viznog režima za ruske državljane.
Istog dana šefica evropske diplomatije, Kaja Kalas, izjavila je da želi da ograniči izdavanje turističkih viza građanima Rusije, kao i kretanje ruskih diplomata.
Američki mediji su još 11. oktobra, pozivajući se na zvaničnike EU i švedskog ministra pravde, Gunara Stremera, objavili da Evropska komisija priprema plan za pooštravanje uslova izdavanja šengenskih viza ruskim državljanima, uz obrazloženje da Moskva predstavlja pretnju zbog navodnih "hibridnih aktivnosti".
(Sputnik Srbija)
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