ZELENSKI ZAKUKAO KAO NIKAD DO SAD: Evo šta sad traži od Zapada
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da popuštanje pritiska na Rusiju i finansijske nagrade za predsednika Rusije Vladimira Putina samo ohrabruju Moskvu da nastavi napade i poručio da ne sme da se odustane od napora da se rat okonča.
- U trenutku kada su Rusi izveli tako masovan napad na naš energetski sektor, u Americi je, nažalost, doneta odluka da se potpuno zanemari zakon Lindzija Grejema, koji je trebalo da izvrši zaista efikasan pritisak na Rusiju kako bi se rat okončao - napisao je Zelenski na platformi X.
On je ocenio da bi taj zakon mogao značajno da doprinese okončanju rata, ali da je potrebno da se zaista primenjuje i da je svaki glas podrške važan.
Zelenski je naveo da Rusija pokušava da izazove nestanak struje u Ukrajini uoči zime i ostavi milione ljudi bez električne energije i grejanja, zbog čega je, kako je istakao, neophodno da se izvrši pritisak na Moskvu kako bi se takvi napadi zaustavili.
- Američke sankcije, kojima se smanjuje pritisak na agresora, finansijske nagrade za Putina - sve to ga samo podstiče da nastavi napade - naveo je Zelenski.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zamrznuo je novi paket sankcija protiv ruske ekonomije, samo dva dana pre nego što je trebalo da stupi na snagu.
U izvršnoj naredbi potpisanoj u petak kasno uveče, Tramp je naveo da je Kongresu potvrdio da je zamrzavanje "u ovom trenutku u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država".
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
HITNO SE OGLASIO KREMLj! Putin izdao niz naređenja posle napada Kijeva, poznato šta sledi
17. 10. 2026. u 11:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)