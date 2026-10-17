ZELENSKI ZAKUKAO KAO NIKAD DO SAD: Evo šta sad traži od Zapada

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da popuštanje pritiska na Rusiju i finansijske nagrade za predsednika Rusije Vladimira Putina samo ohrabruju Moskvu da nastavi napade i poručio da ne sme da se odustane od napora da se rat okonča.

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- U trenutku kada su Rusi izveli tako masovan napad na naš energetski sektor, u Americi je, nažalost, doneta odluka da se potpuno zanemari zakon Lindzija Grejema, koji je trebalo da izvrši zaista efikasan pritisak na Rusiju kako bi se rat okončao - napisao je Zelenski na platformi X.

Yesterday, the Russians carried out one of their largest attacks on Ukraine’s energy sector – more than 15 critical power generation and transmission facilities were targeted across different regions of Ukraine. Restoration work is ongoing, with all necessary services and all available resources of Ukrainian energy companies involved. I thank everyone working practically nonstop to restore power. The most difficult situation was in Lutsk, Rivne, Zhytomyr, Vinnytsia, Shepetivka, Slavuta, and Netishyn. Energy facilities in the Kharkiv, Kyiv, Dnipro, and other regions were also hit. The Russians have scaled up their anti-energy operation and are trying to stretch our reserves and repair capabilities as thin as possible. Between 7 p.m. yesterday and 7 a.m. today alone, more than 320 jet-powered and gasoline-powered “shaheds,” along with loitering munitions, cruise missiles, and ballistic missiles, were used against our energy sector, our cities, and our communities. And although our warriors are shooting down a significant number of them, the sheer scale and unrelenting pace of Russia’s strikes, specifically against our energy sector, are unfortunately having severe consequences. It is important that our European partners have already prepared new support packages for Ukraine. I am grateful to them for this. And it is important that everyone in America also sees what is really happening. At a time when the Russians have carried out such a massive attack on our energy sector, a decision was unfortunately made in America to completely disregard the Lindsey Graham Act, which was supposed to impose truly effective pressure on Russia to bring this war to an end. This Act could have helped enormously – and still can! But it needs to actually work, and every voice in support of it matters. Russia is trying to cause a blackout in Ukraine – right before winter. Russia is trying to leave millions of our people without electricity and heating. Pressure is needed to stop this. A U.S. sanctions blackout, easing pressure on the aggressor, financial rewards for Putin – all of this only encourages him to keep attacking. We must not give up ground. We must keep trying to end the war. To end it, not give Putin every reason to continue it indefinitely. I thank everyone who is truly fighting for peace and helping Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 17, 2026

On je ocenio da bi taj zakon mogao značajno da doprinese okončanju rata, ali da je potrebno da se zaista primenjuje i da je svaki glas podrške važan.

Zelenski je naveo da Rusija pokušava da izazove nestanak struje u Ukrajini uoči zime i ostavi milione ljudi bez električne energije i grejanja, zbog čega je, kako je istakao, neophodno da se izvrši pritisak na Moskvu kako bi se takvi napadi zaustavili.

- Američke sankcije, kojima se smanjuje pritisak na agresora, finansijske nagrade za Putina - sve to ga samo podstiče da nastavi napade - naveo je Zelenski.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zamrznuo je novi paket sankcija protiv ruske ekonomije, samo dva dana pre nego što je trebalo da stupi na snagu.

U izvršnoj naredbi potpisanoj u petak kasno uveče, Tramp je naveo da je Kongresu potvrdio da je zamrzavanje "u ovom trenutku u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država".

(Tanjug)

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