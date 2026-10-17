Svet

ZELENSKI ZAKUKAO KAO NIKAD DO SAD: Evo šta sad traži od Zapada

P. Đurđević

17. 10. 2026. u 13:41

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PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da popuštanje pritiska na Rusiju i finansijske nagrade za predsednika Rusije Vladimira Putina samo ohrabruju Moskvu da nastavi napade i poručio da ne sme da se odustane od napora da se rat okonča.

ЗЕЛЕНСКИ ЗАКУКАО КАО НИКАД ДО САД: Ево шта сад тражи од Запада

foto: Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- U trenutku kada su Rusi izveli tako masovan napad na naš energetski sektor, u Americi je, nažalost, doneta odluka da se potpuno zanemari zakon Lindzija Grejema, koji je trebalo da izvrši zaista efikasan pritisak na Rusiju kako bi se rat okončao - napisao je Zelenski na platformi X.

On je ocenio da bi taj zakon mogao značajno da doprinese okončanju rata, ali da je potrebno da se zaista primenjuje i da je svaki glas podrške važan.

Zelenski je naveo da Rusija pokušava da izazove nestanak struje u Ukrajini uoči zime i ostavi milione ljudi bez električne energije i grejanja, zbog čega je, kako je istakao, neophodno da se izvrši pritisak na Moskvu kako bi se takvi napadi zaustavili.

- Američke sankcije, kojima se smanjuje pritisak na agresora, finansijske nagrade za Putina - sve to ga samo podstiče da nastavi napade - naveo je Zelenski.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zamrznuo je novi paket sankcija protiv ruske ekonomije, samo dva dana pre nego što je trebalo da stupi na snagu.

U izvršnoj naredbi potpisanoj u petak kasno uveče, Tramp je naveo da je Kongresu potvrdio da je zamrzavanje "u ovom trenutku u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država".

(Tanjug)

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