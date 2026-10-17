NASTAVLJEN IZVOZ NA JEDNO OD ZNAČAJNIH TRŽIŠTA ZA DOMAĆE STOČARE: Nova isporuka 5.000 jagnjadi u Izrael krenula iz luke Bar
IZ Srbije je danas krenula nova isporuka od 5.000 jagnjadi namenjenih tržištu Izraela, čime je nastavljen izvoz na jedno od značajnih tržišta za domaće stočare, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Kako se ističe, ova isporuka je usledila nakon rešavanja problema koji su prethodno otežavali plasman živih životinja u Izrael.
Prema planu transporta, jagnjad će iz Srbije kopnenim putem biti prevezena do luke Bar u Crnoj Gori, za šta je predviđeno oko 24 časa, a odatle će brodom biti transportovana do izraelske luke Haifa i plovidba će trajati približno pet dana.
Po dolasku u Izrael, životinje će provesti osam dana u karantinu, nakon čega će biti prebačene na farme. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede naglašava da nastavlja aktivnosti usmerene na obezbeđivanje uslova za izvoz domaćih poljoprivrednih proizvoda i živih životinja, kao i na očuvanje i proširenje postojećih izvoznih tržišta.
Podseća se da je Srbija u prethodnom periodu izvozila jagnjad na tržišta Libije, Alžira i Izraela, a nova isporuka za Izrael predstavlja nastavak tog posla i potvrđuje značaj održavanja stabilnih trgovinskih odnosa sa zemljama koje imaju potražnju za živim životinjama iz Srbije.
Za domaće odgajivače ovakav kontinuitet izvoza, kako ističu u resornom ministarstvu, posebno je važan, jer omogućava planiranje proizvodnje, organizovan otkup i sigurniji plasman jagnjadi na inostranom tržištu.
U saopštenju se navodi i da je vlasnik kompanije Bov-Ov Export d.o.o., koja organizuje izvoz jagnjadi, Naim Karim, zahvalio ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Draganu Glamočiću na rešavanju problema u trgovini sa Izraelom, ističući da je time omogućen nastavak isporuka.
- Želim najpre da zahvalim ministru poljoprivrede Srbije što je rešio naš problem sa Izraelom. Sada ponovo počinjemo sa izvozom - rekao je Karim i dodao da njegova kompanija posluje od 2014. godine i u Srbiji godišnje otkupljuje oko 20.000 jagnjadi.
Naglasio je i da organizovanje jedne isporuke od 5.000 do 6.000 grla zahteva približno tri meseca otkupa, u zavisnosti od perioda godine i raspoloživosti životinja.
(Tanjug)
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