Zvezda reagovala saopštenjem: Sve zbog Lige konferencije!
Crveno-beli poraženi u prvom kolu na gostovanju Luganu.
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će od nedelje, 18. oktobra, biti dostupna kupovina karata na blagajnama "Marakane" za utakmicu drugog kola Lige konferencije protiv Kopenhagena.
Ulaznice za meč sa Kopenhagenom dostupne su po sledećim cenama: sever - 1.200 dinara, istok - 2.200, zapad - 2.600, tribina "Siniša Mihajlović" - 5.000 dinara.
"Svi zainteresovani zvezdaši koji žele da pruže podršku crveno-belima karte mogu obezbediti onlajn putem, dok će na blagajnama stadiona 'Rajko Mitić' kupovina biti moguća sutra od 10 do 16 časova, od ponedeljka do srede u periodu od 10 do 18 sati, kao i u četvrtak od 12 časova pa sve do početka utakmice", navodi se na klupskom sajtu.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 22. oktobra od 18.45 časova Kopenhagen na stadionu "Rajko Mitić".
Izabranici Alberta rijere su pre dva dana poraženi u Švajcarskoj rezultatom 2:3 na startu Lige konferencije, dok je Kopenhagen pobedio Bragu sa 3:0.
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