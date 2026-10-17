Politika

SRBIJA NE ZABORAVLJA SVOJ NAROD: Macut u Dalju poručio da se duhovni i kulturni koreni moraju čuvati

P. Đurđević

17. 10. 2026. u 13:58

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PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut prisustvovao je u Dalju, u Republici Hrvatskoj, proslavi slave Eparhije osečkopoljske i baranjske, Svetog Stefana Štiljanovića.

СРБИЈА НЕ ЗАБОРАВЉА СВОЈ НАРОД: Мацут у Даљу поручио да се духовни и културни корени морају чувати

foto: Vlada Republike Srbije

Premijer Macut je prisustvovao svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Dimitrija, koju su služili episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim i arhijereji Srpske pravoslavne crkve, uz sasluženje sveštenstva i prisustvo vernika.

foto: Vlada Republike Srbije

Tom prilikom otkrivena je spomen-ploča posvećena obnovi i uređenju Eparhijskog doma u Dalju.

foto: Vlada Republike Srbije

Premijer Macut čestitao je slavu episkopu osečkopoljskom i baranjskom gospodinu Heruvimu, arhijerejima, sveštenstvu i vernicima, i poručio da će Srbija nastaviti da podržava svoj narod, Srpsku pravoslavnu crkvu i očuvanje duhovnog i kulturnog nasleđa.

foto: Vlada Republike Srbije

Naša je obaveza da budemo uz svoj narod i da čuvamo naše duhovne i kulturne korene, poručio je prof. Macut.

foto: Vlada Republike Srbije

Proslavi slave Eparhije prisustvovali su arhiepiskop sirmijski i mitropolit sremski Vasilije, mitropolit budimski i administrator temišvarski Lukijan, mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, arhiepiskop zadarsko-šibenički i mitropolit dalmatinski Nikodim, episkop šabački Jerotej.

foto: Vlada Republike Srbije

foto: Vlada Republike Srbije

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