SRBIJA NE ZABORAVLJA SVOJ NAROD: Macut u Dalju poručio da se duhovni i kulturni koreni moraju čuvati
PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut prisustvovao je u Dalju, u Republici Hrvatskoj, proslavi slave Eparhije osečkopoljske i baranjske, Svetog Stefana Štiljanovića.
Premijer Macut je prisustvovao svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Dimitrija, koju su služili episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim i arhijereji Srpske pravoslavne crkve, uz sasluženje sveštenstva i prisustvo vernika.
Tom prilikom otkrivena je spomen-ploča posvećena obnovi i uređenju Eparhijskog doma u Dalju.
Premijer Macut čestitao je slavu episkopu osečkopoljskom i baranjskom gospodinu Heruvimu, arhijerejima, sveštenstvu i vernicima, i poručio da će Srbija nastaviti da podržava svoj narod, Srpsku pravoslavnu crkvu i očuvanje duhovnog i kulturnog nasleđa.
Naša je obaveza da budemo uz svoj narod i da čuvamo naše duhovne i kulturne korene, poručio je prof. Macut.
Proslavi slave Eparhije prisustvovali su arhiepiskop sirmijski i mitropolit sremski Vasilije, mitropolit budimski i administrator temišvarski Lukijan, mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, arhiepiskop zadarsko-šibenički i mitropolit dalmatinski Nikodim, episkop šabački Jerotej.
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