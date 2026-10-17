Katastrofalne vesti za Jokićev Denver! Nagetsi doživeli težak udarac!

Poznato koliko će i odsustvovati sa parketa.

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Košarkaš Denvera Džulijan Li Stroter odsustvovaće sa parketa minimum šest nedelja, zbog povrede levog kolena na utakmici protiv Los Anđeles Klipersa.

Povreda dolazi neposredno pred početak nove NBA sezone, u kojoj će ekipa predvođena Nikolom Jokićem pokušati da se vrati u borbu za šampionsku titulu.

Nagetsi su saopštili da će Stroter biti ponovo pregledan za šest nedelja, pošto je magnetna rezonanca pokazala istegnuće ligamenata levog kolena.

Injury Update: Julian Strawther suffered a Left Knee Sprain against the Los Angeles Clippers. He will be re-evaluated in six weeks. — Denver Nuggets (@nuggets) October 17, 2026

Još uvek nije određen tačan datum njegovog povratka na teren, ali bi mogao da bude van sastava do početka decembra.

Podsetimo, Stroter se povredio 14. oktobra tokom utakmice sa Klipersima, kada je nezgodno doskočio i pao na levu nogu.

U bolovima je napustio parket, a dodatni pregledi pokazali su da će morati da propusti početak takmičarske godine.

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